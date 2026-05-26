صعود تیم ملی فوتبال دور از دسترس نیست/ سه تیم اول باید آسیایی شوند

عبدلله ویسی در گفتگو با خبرنگار مهر و در خصوص وضعیت تیم ملی در آستانه جام جهانی گفت: خوشبختانه شرایط تیم ملی خوب است و با تمرینات منظمی که تیم ملی انجام می دهد مردم به این تیم امید بیشتری پیدا کرده اند. ملی پوشان ما اردوی خوبی را در ترکیه برگزار می‌کنند و لژیونرها هم اضافه شده اند تا کادر فنی تیم ملی آرامش کامل داشته باشد و امیدواریم که بازیکنان با تمام توان خود را آماده شروع جام جهانی کنند.

وی با اظهار امیدواری نسبت به صعود تیم ملی به مرحله بعد گفت: با نفراتی که تیم ملی دارد و تعصبی که بازیکنان از خود نشان خواهند داد صعود تیم ملی به مرحله بعد برای اولین بار امکان پذیر خواهد بود. ملی پوشان ما شرایط را درک می‌کنند و می‌دانند این اتفاق چقدر نشاط و شادی در جامعه بوجود خواهد آورد بنابراین تلاش مضاعفی خواهند کرد تا این اتفاق بزرگ برای فوتبال ایران رخ دهد.

ویسی در خصوص دیدار تدارکاتی تیم ملی کشورمان با گامبیا گفت: بازی درون تیمی به دلیل برخی مسائل نمی‌تواند ملاک و محک خوبی باشد چون بازیکنان از هم شناخت دارند و هم برخی نکات را رعایت می‌کنند اما بازی با یک حریف آفریقایی کمک موثری به کادر فنی خواهد کرد تا آخرین نکات فنی و تاکتیکی را به ملی پوشان یاد آوری کند. بازیکنان هم باید تمام توان خود را به کار ببندند تا با آمادگی کامل خود را آماده دیدار برابر نیوزیلند کنند.

وی با انتقاد از برگزاری احتمالی تورنمنت ۶ جانبه برای انتخاب سه تیم جهت حضور در لیگ قهرمانان آسیا گفت: تورنمنت شش جانبه دیگر چه مدلی از برگزاری فوتبال است؟ سه تیم بالای جدول شایسته حضور در لیگ قهرمانان آسیا هستند. با این شرایط باید یک تورنمنت هم برای شش تیم پایین جدول برگزار کنیم تا تیم های سقوط کننده مشخص شوند.

این مربی باتجربه فوتبال ایران ادامه داد: عدالت باید رعایت شود اگر امتیاز تیم های بالای جدول یکی بود برگزاری تورنمنت 6 جانبه درست بود اما وقتی در حال حاضر اینچنین نیست باید سه تیم اول راهی لیگ آسیا شوند. متاسفانه مسئولان فوتبال کشور به دنبال این هستند برخی ناراضی ها را راضی نگه دارند که این دور از عدالت و انصاف خواهد بود.