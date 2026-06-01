بهترین تصمیم در مورد استقلال گرفته شد/ همه باید حامی تیم ملی باشند

سیروس دین محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر به شرایط تیم ملی فوتبال ایران برای حضور در جام جهانی اشاره کرد و گفت: اگرچه تیم ملی به خاطر شرایط جنگی کشور نتوانست آنطور که برنامه ریزی کرده بود بازی های تدارکاتی مناسب برگزار کند اما با شناخت خوبی که سرمربی تیم ملی از بازیکنان حاضر در اردو دارد می‌داند از بازیکنان در چه پست هایی استفاده کند. بطور حتم او به ترکیب اصلی هم رسیده و با شناختی که از نیوزیلند بدست آورده می‌داند از چه نفراتی برابر حریف استفاده کند.

هافبک سابق تیم ملی فوتبال ایران با اشاره به برگزاری دیدار با گامبیا نیز گفت: بازی با گامبیا به مراتب بهتر از بازی درون تیمی است. در دوره ما هم بازی درون تیمی و تحت فشار وجود داشت و طبیعی است که این بازی در اردو برگزار شود. گامبیا حریف ناشناخته ای بود اما توانست به کادر فنی تیم ملی کمک کند تا بازیکنان را محک بیشتری بزند و به انتخاب ترکیب نهایی نیز نزدیکتر شود.

دین محمدی در مورد حضور لژیونرها نیز گفت: بازیکنان شاغل در خارج از کشور از آمادگی بالایی برخوردارند و در این چند روز تا شروع جام جهانی باید به هماهنگی با سایر بازیکنان برسند. سرمربی تیم ملی فرصت خوبی برای هماهنگی آنها دارد و بازی با مالی بهترین زمان خواهد بود تا در آخرین دیدار تدارکاتی ملی پوشان محک نهایی را بخورند.



بازیکن سابق تیم فوتبال استقلال از انتخاب این تیم به عنوان نماینده ایران در فصل آینده لیگ نخبگان آسیا دفاع کرد و گفت:

نمی‌دانم چه کسانی دنبال برگزاری تورنمنت ۶ جانبه و موارد اینچنینی بودند. این تدبیرها سودی برای فوتبال ایران نداشت و معرفی سه تیم اول تصمیم درستی بود.

دین محمدی خاطر نشان کرد: بازیکنان برای ادامه لیگ هیچ انگیزه ای ندارند و نگرانند که شاید آسیب ببینند و فصل آینده را از دست بدهند. برگزاری هر مسابقه ای هیچ توجیهی ندارد و مسئولان فوتبال کشور باید به فکر برنامه ریزی صحیح برای برگزاری منظم لیگ بیست وششم بعد از جام جهانی باشند.