همدلی و اتحاد رمز موفقیت تیم ملی فوتبال است/ صعود دور از دسترس نیست

محسن گروسی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص شرایط تیم ملی در آستانه شروع جام جهانی گفت: تیم ملی ایران برای رسیدن به جام جهانی مشکلات زیادی را پشت سر گذاشت و اعتقاد دارم جنگ و اتفاقات بوجود آمده تیم را صمیمی و همدل کرد تا بازیکنان با توان بیشتری خود را آماده حضور در جام جهانی کنند.

مهاجم سابق تیم ملی فوتبال ایران خاطرنشان کرد: اگرچه ملی پوشان ما نتوانستند مثل دیگر تیم ها بازی‌های تدارکاتی زیادی را انجام دهند ولی اردوی خوبی در ترکیه برگزار کردند و دو بازی تدارکاتی هم انجام دادند.



وی در مورد برگزاری دو دیدار تدارکاتی تیم ملی با گامبیا و مالی در اردوی ترکیه گفت: این دو دیدار کادر فنی را به ترکیب اصلی خواهد رساند و نقاط ضعف را نشان خواهد داد تا کادر فنی برای آن تدبیر کند. گامبیا هر چند حریف قدرتمندی نبود اما توانست به سرمربی تیم ملی کمک کند. مالی البته دیدار بهتری خواهد بود و آخرین محک ملی پوشان برای حضور در جام جهانی خواهد بود.



کارشناس فوتبال در پاسخ به این سوال که آیا تبم ملی می‌تواند به مرحله بعد صعود کند گفت: صعود سخت است اما غیر ممکن نیست، دیدار برابر نیوزیلند صعود را مشخص می‌کند. بازیکنان باید با تمرکز کامل وارد زمین شوند. کادر آنالیز هم باید با دقت تمامی حرکات بازیکنان حریف را آنالیز کند. البته تیم ملی به یک روانشناس هم نیاز دارد تا نفرات تیم ملی را از لحاظ روحی و روانی آماده کند. اگر بازیکنان بازی خودشان را انجام دهند و احساساتی نشوند برای اولین بار شاهد صعود تیم ملی به مرحله بعد جام جهانی خواهیم بود.



بازیکن سابق استقلال از انتخاب این تیم به عنوان قهرمان و سهمیه آسیایی ایران حمایت کرد و گفت: طبق قانون وقتی لیگ به هر دلیلی تعطیل می‌شود تیم اول جدول باید به عنوان قهرمان معرفی شود پس دیگر دلیلی برای برگزاری تورنمنت ۶ جانبه وجود ندارد. برای معرفی تیم های حاضر در لیگ قهرمانان هم باید تیم های اول تا سوم معرفی می شدند.