به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه آویسپا فوکوئوکا به صورت رسمی اعلام کرد شهاب زاهدی، مهاجم ایرانی این تیم، با توافق دوطرفه از باشگاه جدا شده است.

بر اساس این اطلاعیه، زاهدی پیش از پایان فصل، تیم را ترک کرده و به کشورش بازگشته است. باشگاه ژاپنی همچنین اعلام کرد از تلاش‌ها و خدمات این بازیکن در طول دو سال و نیم حضورش در آویسپا قدردانی می‌کند.

زاهدی در دوران حضورش در آویسپا فوکوئوکا در رقابت‌های مختلف از جمله جی‌لیگ ۱، جام لیگ و جام امپراتور به میدان رفت و در مجموع ۲ سال و نیم برای این تیم بازی کرد.

او در پیام خداحافظی خود از هواداران، این دوره را «بیش از فوتبال» توصیف کرد و گفت: فوکوئوکا برایش مثل خانه شده است. او ضمن قدردانی از مردم و فرهنگ ژاپن تأکید کرد که خاطرات این باشگاه همیشه در قلبش خواهد ماند و در هر تیمی که باشد، آویسپا را دنبال خواهد کرد.

زاهدی در پایان پیام خود از هواداران تشکر کرد و گفت: همیشه قدردان محبت و حمایت آن‌ها خواهد بود و با جمله «آویسپا برای همیشه» از این باشگاه خداحافظی کرد.