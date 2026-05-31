دیدار با مالی محک نهایی تیم ملی است/ قهرمانی استقلال بهترین تصمیم است

مهدی امیر آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر و در خصوص شرایط تیم ملی در آستانه برگزاری جام جهانی گفت: تیم ملی در ترکیه آخرین اردوی آمادگی خود را برگزار می‌کند تا بتواند با آمادگی کامل وارد این تورنمنت بزرگ شود. حضور به موقع لژیونرها یک پوئن مثبت برای کادر فنی تیم ملی خواهد بود و انگیزه بازیکنان هم بیشتر خواهد شد تا خود را به کادر فنی بیشتر اثبات کنند تا در ترکیب اصلی قرار بگیرند.



وی در خصوص دیدارهای تدارکاتی تیم ملی قبل از شروع جام جهانی گفت: به دلیل جنگ تحمیلی از سوی کشورهای متخاصم تیم ملی نتوانست دیدارهای تدارکاتی زیادی داشته باشد. مالی آخرین بازی برای کادر فنی خواهد بود تا بتواند به اهداف خود دست پیدا کند. ضمن اینکه بازی با حریف آفریقایی به مراتب بهتر از بازی درون تیمی خواهد بود.

مدافع سابق تیم ملی فوتبال ایران خاطرنشان کرد: حریف اگر قلدر باشد می‌تواند تیم ملی را تحت فشار قرار دهد و بازیکنان توان بیشتری برای موفقیت بگذارند. کادر فنی هم می‌تواند به آنچه که می خواهد دست پیدا کند و از آخرین دیدار تدارکاتی نهایت استفاده را ببرد. گامبیا هم حریف بدی نبود و هر دو دیدار می توانند به شناخت کادر فنی کمک کنند.



کارشناس فوتبال با انتقاد از مطرح شدن روش هایی مثل برگزاری تورنمنت ۶ جانبه برای انتخاب تیم هایی که می‌خواهند در لیگ قهرمانان آسیا حضور داشته باشند گفت: با توجه به شرایطی که بوجود آمد لیگ بیست و پنجم نیمه کاره تمام شد و اگر قرار باشد عدالت رعایت شود باید سه تیم اول لیگ راهی لیگ قهرمانان آسیا شوند.

وی تاکید کرد: برگزاری تورنمنت ۶ جانبه یا روش هایی مثل این هیچ توجیهی ندارد. ضمن اینکه دوباره باید تیم ها بدنسازی انجام دهند و تمرینات خود را شروع کنند که هزینه های اقتصادی زیادی برای تیم ها دارد که با شرایط موجود اصلا به صلاح فوتبال نیست.

بازیکن سابق فوتبال ایران ادامه داد: امیدوارم مسئولان فوتبال کشورمان استقلال و تیم های دوم و سوم را به لیگ قهرمانان آسیا معرفی کنند تا این سه تیم بتوانند با برنامه ریزی دقیق و صحیح و با قدرت در این تورنمنت آسیایی شرکت کرده و نتایج قابل قبولی کسب کنند.