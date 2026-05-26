به گزارش خبرنگار مهر، سایت فیفا با انتشار گزارشی محل برگزاری کمپ هر یک از تیم های حاضر در جام جهانی ۲۰۲۶ را مشخص کرد که تیم ملی فوتبال ایران به طور رسمی کمپ تیخوآنا در مکزیک را پس از کش و قوس های فراوان انتخاب کرد که شهری مرزی با امکانات مدرن فوتبالی و دسترسی مناسب به محل برگزاری مسابقات گروه G است اما این منطقه موارد خاص خودش را نیز دارد.
در ابتدا قرار بود کاروان فوتبال ایران در شهر توسان ایالت آریزونا آمریکا مستقر شود اما در نهایت تیخوانا به عنوان گزینه نهایی انتخاب شد تا ملیپوشان ایران در جریان مسابقات مرحله گروهی، اقامت خود را در خاک مکزیک داشته باشند.
تیخوانا در شمال غربی مکزیک و در ایالت باخا کالیفرنیا واقع شده و یکی از مهمترین شهرهای مرزی این کشور به شمار میرود. این شهر در مجاورت سندیگو آمریکا قرار دارد و همین نزدیکی جغرافیایی، دسترسی آسان و سریع به محل برگزاری مسابقات را برای تیم ملی ایران فراهم میکند.
فاصله کوتاه هوایی تیخوانا تا لسآنجلس یکی از مهمترین دلایل انتخاب این شهر برای کمپ ایران بوده است. این موضوع باعث میشود تیم ملی ایران بدون نیاز به اقامت طولانی در شهرهای محل مسابقه، برنامههای تمرینی و ریکاوری خود را در کمپ اصلی دنبال کند.
گزارشها همچنین نشان میدهد ایران احتمالا از امکانات تمرینی باشگاه تیخوانا استفاده خواهد کرد که مجموعهای مجهز با زمینهای استاندارد، سالن بدنسازی و امکانات اختصاصی تمرین که در سالهای اخیر میزبان اردوهای مختلف فوتبالی بوده است اما هیچ یک از اعضای کادر فنی و لجستیکی تا کنون این مکان را از نزدیک ندیده اند تا ابهام درباره این محل بیش از پیش باشد.
تیخوانا برای گردشگران آمریکایی و خارجی شهری بسیار پرتردد است. هر سال میلیونها نفر از مرز سندیگو به تیخوانا رفتوآمد میکنند. موارد جرم و خشونت عمدتا در مناطق خاص و مرتبط با باندهای تبهکاری رخ میدهد. شبگردی در برخی مناطق حاشیهای تیخوانا توصیه نمیشود چرا که جرایمی مانند سرقت، اخاذی یا درگیریهای خیابانی در برخی محلات سابقه دارد.
برنامه بازی های تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶
* سهشنبه ۲۶ خرداد (۱۶ ژوئن ۲۰۲۶)
- بازی ۱۵: ایران - نیوزیلند - ساعت ۴:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس
* یکشنبه ۳۱ خرداد (۲۱ ژوئن ۲۰۲۶)
- بازی ۳۹: بلژیک - ایران - ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس
* شنبه، ۶ تیر - (۲۷ ژوئن ۲۰۲۶)
- بازی ۶۳: مصر - ایران - ساعت ۶:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم سیاتل
