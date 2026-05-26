به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه اجرای برنامههای روز دهم ذیالحجه، آخرین نشست هماهنگی خدماترسانی به کاروانهای حجاج در قالب طرح جدید همراهی میدانی برگزار شد. در این نشست که با حضور مسئول واحد راهنمایان حجاج، مسئول ستاد مشاعر مقدسه و معاون مرکز پزشکی حج و زیارت برگزار شد، آخرین اقدامات و هماهنگیها برای اجرای طرح همراهی نیروهای راهنما و کادر درمان با گروههای هزار نفری زائران در مسیر منا به جمرات و بالعکس مورد بررسی قرار گرفت.
بر اساس این طرح، نیروهای راهنمایان و تیمهای درمانی در روز دهم ذیالحجه در کنار کاروانها حضور خواهند داشت تا ضمن هدایت و پشتیبانی زائران، خدمات امدادی و درمانی لازم را نیز در طول مسیر ارائه کنند.
معاون مرکز پزشکی حج و زیارت در این نشست با اشاره به اهمیت حفظ سلامت زائران در شرایط گرمای هوا گفت: این طرح میتواند نقش مؤثری در ایجاد آرامش برای حجاج و کاهش آسیبهای ناشی از گرمازدگی در مسیر تردد به جمرات داشته باشد و تلاش کردهایم از بهترین و مجربترین نیروهای موجود در اجرای آن بهره بگیریم.
مسئول واحد راهنمایان حجاج نیز با بیان اینکه این برنامه برای نخستین بار در روز دهم ذیالحجه اجرایی میشود، اظهار کرد: امیدواریم اجرای این طرح و همراهی نزدیک نیروهای راهنما با کاروانها، زمینه رفاه، آسایش و سهولت تردد زائران را فراهم کند.
محمد آزاد، مسئول ستاد مشاعر مقدسه نیز در این نشست ضمن قدردانی از همکاری همه بخشهای اجرایی، درمانی و فرهنگی، بر آمادگی کامل مجموعه مشاعر مقدسه برای اجرای این طرح در ایام تشریق تأکید کرد.
