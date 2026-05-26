۵ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۱۱

سردار شکارچی: در صورت تجاوز جدید پاسخ ما فراتر از منطقه خواهد بود

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح هشدار داد: در صورت ورود منطقه به دور جدیدی از جنگ، حملات ایران فراتر از مرزها رفته و بسیار شدیدتر، سنگین‌تر، خشونت‌آمیزتر و قوی‌تر از دو درگیری قبلی خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار ابوالفضل شکارچی، سخنگوی ارشد نیروهای مسلح ایران در مصاحبه با شبکه الجزیره هشدار داد: جمهوری اسلامی ایران برای جنگ آماده است و در صورت حمله جدید آمریکا و رژیم صهیونی، بانک اهدافش را شناسایی کرده است.

وی ادامه داد: پاسخ به هرگونه تجاوز جدید با آنچه قبلاً بوده متفاوت خواهد بود، دشمنان قطعاً با غافلگیری‌ها و تاکتیک‌های جدید روبرو خواهند شد و حملات ایران، در صورت ورود منطقه به دور دیگری از جنگ فراتر از مرزهای منطقه خواهد رفت و بسیار شدیدتر، سنگین‌تر، خشونت‌آمیزتر و قوی‌تر از دو جنگ قبلی خواهد بود.

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح ایران تصریح کرد: اگر جنگ دوباره آغاز شود و از صادرات ایران جلوگیری شود، جمهوری اسلامی ایران از خروج نفت از منطقه جلوگیری خواهد کرد.

وی گفت: در مورد تنگه هرمز، ایران با هدف ایجاد امنیت و حفاظت از تجارت و اقتصاد بین‌المللی، این آبراه حیاتی را قاطعانه و با قاطعیت مدیریت خواهد کرد.

زهرا علیدادی

