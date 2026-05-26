قطر ادعای پیشنهاد ۱۲ میلیارد دلاری به ایران را تکذیب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر اعلام کرد، گزارش های ادعایی درباره پیشنهاد کشور قطر برای ارائه ۱۲ میلیارد دلار به ایران با هدف تضمین دستیابی به یک توافق عاری از صحت است.

وی اضافه کرد، این ادعاها از سوی طرف هایی مطرح می شود که به دنبال ناکام گذاشتن دستیابی به توافق و از بین بردن تلاش های دیپلماتیک جاری با هدف کاهش تنش و تقویت ثبات در منطقه هستند.

الانصاری تصریح کرد، تلاش های سیاسی قطر که با هماهنگی شرکای منطقه ای انجام می شود کاملا مشخص و واضح است. این ادعاها به مثابه تلاش مذبوحانه برای خدشه دار کردن وجهه کشور قطر به عنوان یک بازیگر بین المللی قابل اعتماد در زمینه ایجاد صلح به شمار می رود.