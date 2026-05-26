  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۵ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۰۷

قطر ادعای پیشنهاد ۱۲ میلیارد دلاری به ایران را تکذیب کرد

قطر ادعای پیشنهاد ۱۲ میلیارد دلاری به ایران را تکذیب کرد

سخنگوی وزارت خارجه قطر گزارش های منتشر شده در خصوص پیشنهاد مالی دوحه به تهران برای تضمین دستیابی به توافق با آمریکا را رد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر اعلام کرد، گزارش های ادعایی درباره پیشنهاد کشور قطر برای ارائه ۱۲ میلیارد دلار به ایران با هدف تضمین دستیابی به یک توافق عاری از صحت است.

وی اضافه کرد، این ادعاها از سوی طرف هایی مطرح می شود که به دنبال ناکام گذاشتن دستیابی به توافق و از بین بردن تلاش های دیپلماتیک جاری با هدف کاهش تنش و تقویت ثبات در منطقه هستند.

الانصاری تصریح کرد، تلاش های سیاسی قطر که با هماهنگی شرکای منطقه ای انجام می شود کاملا مشخص و واضح است. این ادعاها به مثابه تلاش مذبوحانه برای خدشه دار کردن وجهه کشور قطر به عنوان یک بازیگر بین المللی قابل اعتماد در زمینه ایجاد صلح به شمار می رود.

کد مطلب 6841378

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها