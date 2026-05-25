به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، یک رسانه غربی به جدیدترین موضع گیری عربستان درباره عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی اشاره کرد.

شبکه سی ان ان به نقل از یک منبع عربستانی گزارش داد که ریاض تنها پس از وجود یک روند واضح برای برپایی کشور فلسطین با تل آویو عادی سازی روابط خواهد کرد.

این منبع گفت که عربستان روابط خود را با رژیم صهیونیستی عادی نخواهد کرد مگر پس از وجود یک روند قطعی برای تشکیل کشور فلسطین.

این اظهار نظر در واکنش به اظهارات صریع رئیس جمهور آمریکا درباره لزوم عادی سازی روابط بین چند کشور عربی و اسلامی با رژیم تل‌آویو در ازای توقف جنگ در منطقه است.

وی افزود که عربستان به موضع خود پایبند است و آن وجود مسیری قطعی به سمت برپایی کشور فلسطین است.

پیش از این ترامپ در ماه نوامبر سال گذشته از محمد بن سلمان ولیعهد عربستان خواستار عادی سازی روابط عربستان با رژیم صهیونیستی شده بود اما بن سلمان با این مساله موافقت نکرد.

بن سلمان عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی را به اطمینان از تشکیل کشور فلسطین مشروط کرد.

ترامپ در مطلبی نوشت: از رهبران کشورهایی که در گفت‌وگوهای شنبه حضور داشتند، خواستم توافق‌های ابراهیم را امضا کنند.

رئیس جمهور آمریکا شنبه این هفته با سران کشورهای عربستان سعودی، ترکیه، پاکستان، قطر، بحرین، اردن، مصر و امارات تلفنی درباره شرایط منطقه و تداوم آتش بس و توقف جنگ که خواست ایران در مقابل بازگشایی تنگه هرمز تحت شرایط تهران است، رایزنی کرده است.

امارات به همراه بحرین و مغرب در دور اول ریاست جمهوری ترامپ، این توافق را که عادی سازی روابط و به رسمیت شناختن رژیم تل‌آویو است، امضا کرد و سفارت طرفین متقابلا افتتاح شد.

با این حال، برخی کشورها مانند عربستان سعودی هرگونه عادی سازی روابط را منوط به تشکیل کشور فلسطین بر اساس راهکار دو دولتی به پایتختی قدس شرقی می‌داند. ترامپ از ریاض و دوحه خواسته پیش قدم شوند و بقیه کشورهای ذکر شده هم ملحق شوند.