تولید بیش از ۷ هزار تن جو در خاش

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی خاشی از پیش‌بینی تولید بیش از ۷ هزار و ۴۰۰ تن جو در این شهرستان خبر داد و گفت: این میزان تولید با هدف تأمین نهاده‌های مورد نیاز صنایع خوراک دام و طیور، به بازارهای مصرف و واحدهای تولیدی استان عرضه می شود.

مدیرجهاد کشاورزی خاش گفت: در سال زراعی جاری، ۳ هزار و ۷۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان به کشت محصول جو اختصاص یافته است.

وی افزود: با توجه به میانگین برداشت ۲ تن در هر هکتار، امسال بیش از ۷ هزار و ۴۰۰ تن جو از مزارع این شهرستان تولید و به بازارهای مصرف و صنایع وابسته عرضه خواهد شد.

خاشی با اشاره به استمرار تولید در این منطقه به دلیل شرایط اقلیمی خاص، بیان کرد: یکی از مزیت‌های شهرستان خاش، امکان کاشت جو در سه نوبت (تابستان، پاییز و زمستان) است که این امر موجب شده تولید این محصول راهبردی به صورت مستمر تداوم داشته باشد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: کل محصول تولیدی با هدف تأمین نیاز مرغداری‌ها و کارخانه‌های تولید خوراک دام استان روانه بازار می شود که نقش بسزایی در حمایت از تولیدکنندگان دام و طیور و پایداری امنیت غذایی منطقه ایفا خواهد کرد.