به گزارش خبرنگار مهر، روحالله مهری ظهر سهشنبه در مراسم آغاز به کار سیلوی ۲۰ هزار تنی بندر ترکمن اظهار کرد: تا پیش از این، شهرستانهای آققلا، بندرگز، کردکوی، گمیشان و بندر ترکمن فاقد سیلوی دولتی بودند و این مسئله مشکلات متعددی را برای کشاورزان و شبکه خرید گندم در غرب گلستان ایجاد کرده بود.
وی افزود: یکی از مهمترین چالشها، نبود رغبت کافی بخش خصوصی برای خرید گندمهای با رطوبت بالا و همچنین هزینههای سنگین حمل محصول به کارخانههای آرد بود که موجب افزایش دغدغه کشاورزان در فصل برداشت میشد.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی گلستان ادامه داد: اکنون با راهاندازی سیلوهای دولتی در مجاورت کارخانههای آرد، بخش قابل توجهی از هزینههای حملونقل کاهش یافته و فرآیند خرید و انتقال گندم با سرعت و سهولت بیشتری انجام میشود.
مهری با اشاره به اهمیت ذخیرهسازی راهبردی کالاهای اساسی اظهار کرد: در چارچوب سیاستهای پدافند غیرعامل، بخشی از ذخایر استراتژیک کشور باید همواره در اختیار دولت باشد و راهاندازی این سیلوی ۲۰ هزار تنی نقش مهمی در تقویت امنیت غذایی استان و کشور دارد.
وی خاطرنشان کرد: آمادهسازی ظرفیت نگهداری ۲۰ هزار تن گندم در این مجموعه، علاوه بر پشتیبانی از روند خرید تضمینی، امکان مدیریت بهتر ذخایر کالاهای اساسی را فراهم کرده است.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی گلستان همچنین تأکید کرد: توسعه زیرساختهای ذخیرهسازی و خرید گندم در استان، علاوه بر حمایت از تولیدکنندگان، میتواند به ارتقای کیفیت خدماترسانی و کاهش مشکلات کشاورزان در ایام برداشت کمک کند.
