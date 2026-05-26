کشف بیش از دو هزار میلیارد ریال کالای قاچاق و احتکار شده در زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین منصوری در جلسه هماهنگی اجرای طرح تشدید بازرسی‌های استان، افزود: در راستای تشدید نظارت بر انبارها و مراکز نگهداری کالا، بازرسان این اداره کل موفق به شناسایی و کشف سه واحد انبار دپوی غیرمجاز کالا شدند که مجموع ارزش ریالی آنها بیش از ۲ هزار و ۷۷۷ میلیارد ریال برآورد می‌شود.

وی با تفکیک اقلام کشف‌ شده افزود: از این میزان، یک واحد انبار مربوط به دپوی مواد شوینده و کاغذ به ارزش ۲۱ میلیارد ریال و یک واحد دیگر نیز محموله‌ای از لوازم خانگی به ارزش دو هزار و ۷۵۰ میلیارد ریال بود که به دلیل رعایت نکردن ضوابط ماده ۶ مکرر ۲ و تبصره چهار ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ضبط و پرونده آنها تشکیل شد.

وی ادامه داد: در جریان بازرسی‌های میدانی، یک واحد تولیدی فاقد مجوز در زمینه تولید نوار و لوله آبیاری به ارزش ۶ میلیارد ریال نیز شناسایی و کشف شد که پرونده آن به مراجع قضایی ارسال شده است.

معاون نظارت و بازرسی اداره صنعت، معدن و تجارت استان زنجان همچنین از کشف طلای قاچاق در یکی از واحدهای صنفی خبر داد و گفت: بازرسان ما طی بازرسی از یک واحد صنفی، طلای قاچاق به ارزش ۲ میلیارد ریال را کشف کردند همچنین مقادیری نیز کالای تقلبی در این بازرسی‌ها به دست آمد که همگی به مراجع قضایی معرفی شدند.

منصوری با اشاره به همکاری تنگاتنگ با نیروی انتظامی خاطرنشان کرد: با مشارکت همکاران اماکن عمومی فراجا در بازرسی از یک دستگاه خودرو موفق به کشف ۵۱ هزار نخ انواع سیگار قاچاق خارجی و ۲۲.۵ کیلوگرم تنباکوی قاچاق شدیم که بلافاصله پرونده مربوطه برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارجاع شد.

وی با تأکید بر تداوم نظارت‌ها یادآور شد: نظارت بر مراکز نگهداری کالا و واحدهای عمده‌فروشی با جدیت تمام در دستور کار کارشناسان و بازرسان اداره کل قرار دارد و لازم است کلیه واحدهای صنفی و تولیدی نسبت به بروزرسانی سامانه‌های مرتبط با ثبت و نگهداری کالا با قید فوریت اقدام کنند.