رتبه پنجم قزوین در جذب تسهیلات تبصره ۱۸

به گزارش خبرنگار مهر، امیر خلیلی‌خواه ظهر سه‌شنبه در جلسه قرارگاه اقتصادی استان که با حضور مهدی دوستی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور برگزار شد، به ارائه آماری از عملکرد سرمایه‌گذاری خارجی و شبکه بانکی استان پرداخت.

وی با اشاره به آمار سرمایه‌گذاری خارجی استان گفت: حجم سرمایه واردشده به استان برای ۱۹ شرکت، ۵۷ میلیون و ۲۷۲ هزار دلار بوده که ۳۶ درصد از کل منابع مصوب در سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ را محقق کرده است. از ۹۱۴ میلیون دلار کل سرمایه وارده از سال ۱۳۷۲ تاکنون نیز ۲۴.۶ درصد مربوط به سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ بوده است.

خلیلی‌خواه با اشاره به شهرستان‌های پیشرو در جذب سرمایه‌گذاری خارجی افزود: بیشترین شهرستان‌هایی که جذب سرمایه‌گذاری خارجی داشتند به ترتیب البرز، آبیک و قزوین هستند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین در ادامه به وضعیت شبکه بانکی استان پرداخت و گفت: مانده کل سپرده‌های بانکی استان در پایان سال ۱۴۰۳ حدود ۱۰۷.۸ همت بوده که رشد ۲۹.۱ درصدی را نسبت به سال قبل نشان می‌دهد. این رقم در سال ۱۴۰۴ به حدود ۱۶۶ همت رسیده و شاهد رشد ۵۴ درصدی در سپرده‌های بانکی استان هستیم.

وی با اشاره به قابلیت پرداخت تسهیلات افزود: پس از کسر سپرده قانونی، از این ۱۶۶ همت، حدود ۱۴۷ همت قابلیت استفاده برای پرداخت تسهیلات داشته است. مانده کل تسهیلات پرداختی در پایان سال ۱۴۰۳ حدود ۹۷.۵ همت بوده که نسبت منابع به مصارف ما ۹۸.۴ درصد را نشان می‌دهد؛ یعنی حدود ۲ درصد مازاد بر منابع آزاد استان نیز تسهیلات پرداخت شده است.

خلیلی‌خواه با اشاره به عملکرد سال ۱۴۰۴ تصریح کرد: مانده تسهیلات بانکی استان در این سال به ۱۳۵.۶ همت رسید و رشد ۳۹ درصدی در پرداخت تسهیلات نسبت به سال قبل اتفاق افتاده است.

وی در ادامه به وضعیت تسهیلات تکلیفی و تلفیقی تبصره ۱۸ اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۲، استان حدود ۱۳۱۷ میلیارد تومان منابع در اختیار داشت که ۱۷۸۷ میلیارد تومان به بانک‌ها معرفی شد و از این میزان ۱۴۷ میلیارد تومان معادل ۹۴ درصد منابع، جذب و پرداخت شد که در بین استان‌های کشور عملکرد قابل قبولی بود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان با اشاره به چالش‌های پیش‌آمده در سال ۱۴۰۳ افزود: در این سال ۱۴۰۰ میلیارد تومان منابع داشتیم که ۹۵ میلیارد تومان معرفی شدند. متأسفانه به دلیل ابلاغ دیرهنگام در نیمه دوم سال و همچنین شرایط جنگی که موجب بسته شدن سامانه‌ها و عدم امکان بارگذاری شد، عملکرد ما به ۱.۴ درصد محدود ماند.

وی با اشاره به جایگاه استان در این شاخص خاطرنشان کرد: همین رقم بسیار ناچیز حدود ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان، استان قزوین را در رتبه پنجم کشوری قرار داده که نشان‌دهنده وجود مشکل سراسری در جذب این تسهیلات در کل کشور است و نیازمند همراهی بیشتر سیستم بانکی و پیگیری جدی‌تر می‌باشد.

خلیلی‌خواه در ادامه به منابع بازگشتی اشاره کرد و گفت: ۵۰۰ میلیارد تومان منابع پیش‌بینی‌شده در این بخش داشتیم که ۴۲ طرح به ارزش ۶۹۳ میلیارد تومان معرفی و ۵۳ میلیارد تومان پرداخت شده است. در این شاخص نیز استان قزوین رتبه چهارم کشوری را دارد.

وی همچنین از عملکرد ۵۹ درصدی استان در جذب منابع قرض‌الحسنه داخل استانی خبر داد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین در پایان با اشاره به منابع تبصره ۱۵ که برای حفظ اشتغال موجود در شرایط اضطرار در نظر گرفته شده، گفت: ۳۴۴ طرح به ارزش ۲۶۱ میلیارد تومان مصوب و به سیستم بانکی معرفی شده است. تا این لحظه ۱۰ طرح به ارزش حدود ۶ میلیارد تومان پرداخت شده که منجر به حفظ اشتغال ۱۳۵ نفر شده است.