آغاز رسمی فرآیند ارجاع بیماران در برنامه پزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل وبدا، نشست بررسی روند اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع با حضور وزیر بهداشت، معاونین توسعه، درمان، بهداشت و آموزش و مشارکت رؤسای دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور بهصورت حضوری و وبیناری برگزار شد.
سیدسجاد رضوی، معاون درمان وزارت بهداشت، نظام ارجاع را یکی از راهبردیترین برنامههای سلامت کشور برشمرد و اظهار داشت: آغاز رسمی فرآیند ارجاع بیماران از سطح یک به سطوح ۲ و ۳ (خدمات تخصصی و فوقتخصصی) در شهرهای پایلوت، گامی بلند برای تکمیل زنجیره خدمات درمانی است که پیش از این به عنوان حلقه مفقوده در سیستم سلامت شناخته میشد.
وی افزود: با استقرار این نظام، شاهد نظمبخشی به مراجعات در بیمارستانهای دانشگاهی خواهیم بود. در این فرآیند، پزشک خانواده به عنوان هسته مرکزی مدیریت سلامت، بیمار را پس از تشخیص اولیه و در صورت نیاز، از طریق سامانههای الکترونیک به سطوح بالاتر هدایت میکند.
معاون درمان وزارت بهداشت با تشریح جزئیات فنی این طرح گفت: در سطح دوم، بیمار توسط متخصص ویزیت شده و در صورت نیاز به مشاورههای جانبی، در قالب «نظام ارجاع افقی» به متخصص دیگر هدایت یا جهت بستری به بیمارستان ارجاع میشود. هدف ما این است که مسیر ارائه خدمات از سطح اول تا فوقتخصصی، منسجم، نظاممند و مبتنی بر فرآیندهای شفاف باشد تا رضایتمندی بیماران افزایش یابد.
رضوی همچنین بر ضرورت ارزیابی مستمر دانشگاهها و ارائه گزارشهای دقیق از زیرساختها و چالشها تأکید کرد و بهرهگیری از تجربیات اجرایی دانشگاههای علوم پزشکی را کلید بهبود کیفیت این برنامه دانست.
نظر شما