شهلا عموری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری نشست کارگروه توسعه صادرات استان در پایانه مرزی چذابه، به تشریح ابعاد پروژه راهبردی ترانزیت پرداخت و اظهار کرد: با رایزنی‌های گسترده، اتاق بازرگانی اهواز به عنوان مسئول راهبری پروژه ملی «بسترسازی توسعه ظرفیت‌های ترانزیت دوجانبه با استفاده از ظرفیت‌های زمینی و هوایی کشور عراق»، اکنون امکان عبور قانونی کالاهای ترانزیتی از کلیه مرزها فراهم شده است.

وی این موفقیت را حاصل همکاری نزدیک با سفارت جمهوری اسلامی ایران در عراق، حمایت‌های استاندار خوزستان و تعامل سازنده با دولت عراق دانست که می‌تواند مسیر جدیدی را برای جهش تجارت خارجی منطقه فراهم کند.

عموری با اشاره به اینکه تثبیت این دستاورد نیازمند انطباق زیرساخت‌ها با استانداردهای ترانزیتی است، تصریح کرد: برای میزبانی شایسته از رویه‌های جدید تجاری، باید تمامی خلأهای موجود در مرز چذابه با نگاهی کارشناسی برطرف شود.

وی، تفکیک کامل مسیرهای تجاری از بخش مسافری و نوسازی سیستم‌های نوبت‌دهی را از اولویت‌های اجرایی برشمرد و تأکید کرد که سرعت بخشیدن به تبادلات نباید فدای تداخل‌های ترافیکی یا فرآیندهای سنتی شود.

دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با تأکید بر لزوم عبور از نگاه‌های جزیره‌ای در مدیریت مرز، خاطرنشان کرد: تمامی سازمان‌ها و نهادهای مستقر در پایانه باید وظایف قانونی خود را در یک زنجیره واحد و هماهنگ تعریف کنند.

وی با بیان اینکه توقف غیرضروری کامیون‌های دارای تأییدیه گمرکی در نقطه صفر مرزی، موجب اخلال در فضای کسب‌وکار می‌شود، خواستار اعمال مدیریت متمرکز به‌منظور جلوگیری از تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای و محلی در مرزهای بین‌المللی شد.

به گفته عموری، پایداری صادرات مستلزم تسهیل و روان‌سازی مسیر برای بخش خصوصی است؛ بخشی که نقش محوری در انعکاس شاخص‌های پیشرفت اقتصادی کشور ایفا می‌کند.

وی پیشنهاد داد: با توجه به محدودیت‌های زمانی طرف عراقی در پذیرش کالا، پیشنهاد می‌شود ساعت شروع به کار مرز به ۶ یا ۷ صبح تغییر یابد تا بازرگانان بتوانند پیش از ساعات اوج گرما و محدودیت‌های ظهرگاهی، فرآیند خروج کالا را به اتمام برسانند.

دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان همچنین بر ضرورت شفاف‌سازی هزینه‌های خدماتی و نظارت دقیق بر نحوه هزینه‌کرد درآمدهای پایانه برای توسعه امکانات رفاهی و انبارها تأکید کرد.