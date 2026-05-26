به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ غلامرضا صدفی روز سه‌شنبه در گفت و گویی بیان کرد: با توجه به برگزاری دعای روح بخش عرفه در حرم مطهر حضرت معصومه(س)و مسجد جمکران، تمامی معابر این ۲ مکان مقدس توسط پلیس راهنمایی و رانندگی تحت پوشش ترافیکی قرار خواهد گرفت.



وی افزود: بلوار شهید منتظری از دوربرگردان منتظری به سمت تقاطع حجتیه محدودیت ترافیکی برقرار می‌شود همچنین تردد موتورسیکلت از تقاطع حجتیه(بلوار بهار) به سمت حرم مطهر ممنوع و تمامی موتورسواران باید در محل های تعیین شده توقف نمایند.



صدفی به محدودیت های ترافیکی در محدوده مسجد مقدس جمکران اشاره کرد و گفت: پارکینگ های شماره ۱ و ۲ جهت توقف خودروهای شخصی، پارکینگ های شماره ۳ و ۴ جهت توقف اتوبوس های برون شهری و پارکینگ های مقابل کلانتری و درب ۳ مسجد برای مسیر خیابان ظهور در نظر گرفته شده‌است.



وی اضافه کرد: در صورت تکمیل ظرفیت پارکینگ‌های اطراف حرم مطهر و مسجد مقدس جمکران با توجه به شرایط موجود محدودیت های ترافیکی مقطعی برقرار می‌گردد.



رییس پلیس راهور استان قم از شهروندان خواست با توجه به ظرفیت محدود پارکینگ‌های اطراف حرم مطهر جهت تسهیل در عبور و مرور از ناوگان حمل و نقل عمومی سازمان اتوبوسرانی استفاده نمایند.



مراسم دعای عرفه امروز سه شنبه از ساعت ۱۵:۳۰ در صحن های حرم حضرت معصومه و مسجد مقدس جمکران برگزار خواهد شد.