به گزارش خبرنگار مهر، جلال احمدی صبح سه شنبه در مراسم گرامیداشت روز جهانی ماما با بیان اینکه هرچند مسیر بارداری و زایمان با سختی‌ها و استرس‌هایی همراه است، اظهار کرد: اما تولد هر نوزاد، پایانی شیرین و تجربه‌ای دوباره از معجزات خداوند برای خانواده‌ها و کادر درمانی است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند به تشریح اقدامات و دستاوردهای حوزه درمان در سال گذشته پرداخت و گفت: ارتقای جایگاه مامایی در سطح جهانی، مشارکت در سیاست‌های سلامت مادران، ارائه خدمات مؤثر برای کاهش مرگ و میر مادران و نوزادان از اهداف کلان در این حوزه است.

وی با اشاره به اولویت‌های کشور در زمینه جوانی جمعیت، بر اهمیت افزایش زایمان طبیعی و فیزیولوژیک تأکید کرد و گفت: متأسفانه آمار سزارین رو به افزایش است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ادامه داد: در سال گذشته، از مجموع ۱۳ هزار و ۷۱۶ تولد در سطح استان، داشتیم که هفت هزار و ۲۵۰ مورد زایمان طبیعی و چهار هزار مورد زایمان فیزیولوژیک به ثبت رسیده است.

احمدی بیان کرد: هدف اصلی، ترویج زایمان کاملاً طبیعی و فیزیولوژیک، بدون دخالت داروها و عوامل پزشکی غیرضروری است.

حوزه ناباروری

وی همچنین به فعالیت مراکز درمان ناباروری در استان اشاره کرد و گفت: دو مرکز درمان ناباروری در سطح دو در شهرستان‌های فردوس و طبس و یک مرکز در سطح یک در بیرجند فعال هستند.

احمدی گفت: در طول سال گذشته چهار هزار و ۹۲۴ مراجعه به این مراکز صورت گرفته و پرونده تشکیل شده است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند تصریح کرد: درصد موفقیت این مراکز قابل قبول بوده و ۱۵۶ نوزاد از طریق کمک به درمان ناباروری متولد شده‌اند.