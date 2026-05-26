۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۳۱

 ۱۵۶ نوزاد در خراسان جنوبی از طریق روش‌های کمک باوری متولد شدند

بیرجند- معاون درمان دانشگاه علوم بیرجند گفت: در یک سال گذشته ۱۵۶ نوزاد از طریق روش های کمک باوری در خراسان جنوبی متولد شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، جلال احمدی صبح سه شنبه در مراسم گرامیداشت روز جهانی ماما با بیان اینکه هرچند مسیر بارداری و زایمان با سختی‌ها و استرس‌هایی همراه است، اظهار کرد: اما تولد هر نوزاد، پایانی شیرین و تجربه‌ای دوباره از معجزات خداوند برای خانواده‌ها و کادر درمانی است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند به تشریح اقدامات و دستاوردهای حوزه درمان در سال گذشته پرداخت و گفت: ارتقای جایگاه مامایی در سطح جهانی، مشارکت در سیاست‌های سلامت مادران، ارائه خدمات مؤثر برای کاهش مرگ و میر مادران و نوزادان از اهداف کلان در این حوزه است.

وی با اشاره به اولویت‌های کشور در زمینه جوانی جمعیت، بر اهمیت افزایش زایمان طبیعی و فیزیولوژیک تأکید کرد و گفت: متأسفانه آمار سزارین رو به افزایش است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ادامه داد: در سال گذشته، از مجموع ۱۳ هزار و ۷۱۶ تولد در سطح استان، داشتیم که هفت هزار و ۲۵۰ مورد زایمان طبیعی و چهار هزار مورد زایمان فیزیولوژیک به ثبت رسیده است.

احمدی بیان کرد: هدف اصلی، ترویج زایمان کاملاً طبیعی و فیزیولوژیک، بدون دخالت داروها و عوامل پزشکی غیرضروری است.

حوزه ناباروری

وی همچنین به فعالیت مراکز درمان ناباروری در استان اشاره کرد و گفت: دو مرکز درمان ناباروری در سطح دو در شهرستان‌های فردوس و طبس و یک مرکز در سطح یک در بیرجند فعال هستند.

احمدی گفت: در طول سال گذشته چهار هزار و ۹۲۴ مراجعه به این مراکز صورت گرفته و پرونده تشکیل شده است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند تصریح کرد: درصد موفقیت این مراکز قابل قبول بوده و ۱۵۶ نوزاد از طریق کمک به درمان ناباروری متولد شده‌اند.

