۳۰۰ قلم تجهیزات به مجموعه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند افزوده شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود گنجی‌فرد ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: خبرنگاران با وجود دشواری‌ها و حساسیت‌های کار رسانه‌ای، نقش مهمی در انعکاس خدمات و مطالبات مردم دارند و امیدواریم بتوانیم خدمات شایسته‌ای در شأن مردم خراسان جنوبی ارائه کنیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، با اشاره به گستردگی جغرافیایی خراسان جنوبی افزود: دانشگاه علوم پزشکی بیرجند از نظر حوزه جغرافیایی تحت پوشش، یکی از گسترده‌ترین دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور است؛ به‌گونه‌ای که وسعت و پراکندگی مناطق تحت پوشش، ارائه خدمات بهداشتی و درمانی و همچنین نظارت بر مراکز را با حساسیت و دشواری ویژه‌ای همراه کرده است.

وی ادامه داد: این دانشگاه دارای ۱۲ شبکه بهداشت و درمان در شهرستان‌های استان، حدود چهار هزار و ۳۰۰ دانشجو و ۳۶۰ عضو هیئت علمی است و حدود ۶۰۰ پزشک در مجموعه دانشگاه علوم پزشکی فعالیت دارند.

فعالیت ۱۵ بیمارستان در مجموعه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

گنجی‌فرد با اشاره به توسعه زیرساخت‌های سلامت استان گفت: در حال حاضر ۱۵ بیمارستان در مجموعه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند فعال است و در یک‌سال گذشته نیز حدود ۱۲ دستگاه آمبولانس به ناوگان اورژانس استان افزوده شده است.

وی یکی از اقدامات مهم دانشگاه را توسعه خدمات درمان ناباروری عنوان کرد و افزود: مرکز درمان ناباروری سطح سه در استان فعال است و طی ماه‌های گذشته رشد قابل توجهی در ارائه خدمات این حوزه رقم خورده، به‌طوری که میزان خدمات درمان ناباروری نسبت به دوره قبل ۳۴۸ درصد افزایش داشته است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند همچنین از تجهیز مراکز درمانی استان خبر داد و بیان کرد: در یک‌سال گذشته حدود ۳۰۰ قلم تجهیزات پزشکی به مجموعه دانشگاه افزوده شده که بخشی از آن شامل تجهیزات سرمایه‌ای و پشتیبان بیمارستانی بوده است.

گنجی‌فرد با اشاره به مشارکت خیران سلامت در توسعه زیرساخت‌ها اظهار کرد: خیران در بخش‌های مختلف بهداشت و درمان استان نقش مؤثری داشته‌اند و تنها در یکی از شهرهای کوچک استان، حدود ۱۷۱ میلیارد تومان کمک خیران به صورت نقدی، تجهیزات و کالا جذب شده است.

وی ادامه داد: توسعه خدمات توانبخشی نیز مورد توجه دانشگاه قرار گرفته و مرکز توانبخشی در بیمارستان رسول اکرم(ص) فردوس راه‌اندازی و تقویت شده است.

خدمات جهادی مجموعه دانشگاه علوم پزشکی

گنجی‌فرد در ادامه به فعالیت‌های جهادی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند اشاره کرد و افزود: در یک‌سال گذشته حدود یک‌هزار و ۲۸۳ خدمت در قالب فعالیت‌های جهادی و کاروان‌های سلامت ارائه شده است.

وی با اشاره به حضور دانشجویان دانشگاه در مراسم اربعین نیز بیان کرد: دانشگاه علوم پزشکی بیرجند از نظر تعداد دانشجویان حاضر در فعالیت‌های فرهنگی و خدمت‌رسانی اربعین، در میان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور جایگاه نخست را به دست آورده است؛ این در حالی است که سال گذشته نیز رتبه دوم را کسب کرده بود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند همچنین از حضور پررنگ دانشگاهیان در رویدادهای ملی و فرهنگی خبر داد و گفت: در مراسم‌های ملی و مذهبی، از جمله مراسم تشییع رهبر انقلاب، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند حضور مؤثری داشت و حدود ۴۰۰ نفر از اعضای دانشگاه در قالب امدادی و پزشکی مشارکت کردند.

گنجی‌فرد افزود: مرکز اضطراری درمانی دانشگاه در خیابان امام رضا(ع) نیز در ارزیابی انجام‌شده، رتبه نخست را در میان ۲۱ دانشگاه علوم پزشکی کسب کرد.

وی با اشاره به عملکرد دانشگاه در حوزه بهداشت گفت: در زمینه پوشش واکسیناسیون و مراقبت از بیماری‌های قابل پایش نیز خراسان جنوبی عملکرد قابل قبولی داشته و در برخی شاخص‌ها رتبه سوم کشور را کسب کرده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با بیان اینکه تأمین واکسن در کشور با محدودیت‌هایی مواجه است، افزود: با وجود کمبودهای موجود، تلاش کرده‌ایم سهم استان را به‌موقع تأمین کنیم و خدمات مورد نیاز مردم بدون وقفه ارائه شود.

گنجی فرد همچنین آغاز عملیات اجرایی همراه سرای بیماران را یکی از اقدامات مثبت یک سال گذشته ارزیابی کرد.

جلال احمدی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند نیز در این نشست اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴ ثبت ۱۳ هزار و ۷۳۰ تولد نوزاد در خراسان جنوبی را داشتیم.

تولد ۱۵۶ نوزاد از والدین نابارور

وی ادامه داد: رضایت ۹۶ درصدی مادران از خدمات زایمانی و ارائه خدمات تخصصی ناباروری با چهار هزار و ۹۲۴ مراجعه و تولد ۱۵۶ نوزاد از والدین نابارور نیز از دیگر خدمات بخش درمان دانشگاه علوم پزشکی بوده است.

احمدی تأکید کرد: تأمین ۳۰۰ قلم تجهیزات پزشکی به ارزش ۶۰ میلیارد تومان و صرفه جویی ۱۵ میلیارد تومان از طریق بازتوزیع تجهیزات، ثبت ۱۶ مورد اهدای عضو نیز از دیگر شاخص های حوزه درمان معاونت دانشگاه علوم پزشکی بیرجند بوده است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند همچنین از رسیدگی ۱۰۰ درصدی به ۳۶۸ شکایت و انجام هزار و ۶۰۸ بازدید نظارتی از مراکز درمانی و تشخیصی خبر داد.