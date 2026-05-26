به گزارش خبرگزاری مهر، هوشنگ بازوند، مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل از آغاز قریب‌الوقوع عملیات اجرایی پروژه کمربندی غربی خرم‌آباد خبر داد و گفت: با انتخاب پیمانکار و قرارگرفتن پروژه در مرحله ابلاغ قرارداد، مقدمات اجرایی این محور مهم کریدوری فراهم شده و عملیات اجرایی آن طی هفته‌های آینده آغاز خواهد شد.

وی افزود: در نشست برگزارشده با استاندار لرستان و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید، گزارشی از آخرین وضعیت پروژه کمربندی غربی خرم‌آباد، روند انتخاب پیمانکار و برنامه‌ریزی‌های اجرایی ارائه و موضوعات مرتبط با آغاز عملیات اجرایی این طرح موردبررسی قرار گرفت.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل ادامه داد: پیمانکار پروژه انتخاب شده و این طرح هم‌اکنون در آستانه ابلاغ قرارداد قرار دارد؛ بر همین اساس مقرر شده است عملیات اجرایی پروژه در آینده نزدیک آغاز شود.

وی با اشاره به اهمیت این محور در شبکه حمل‌ونقل کشور بیان کرد: کمربندی غربی خرم‌آباد بخشی از کریدور ارتباطی غرب کشور محسوب می‌شود و اجرای آن نقش مهمی در تکمیل این مسیر راهبردی خواهد داشت.

بازوند تصریح کرد: این پروژه به طول حدود ۱۳ کیلومتر اجرا می‌شود و با بهره‌برداری از آن، بخش قابل‌توجهی از ترافیک عبوری شهر خرم‌آباد کاهش خواهد یافت.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: کاهش بار ترافیکی، روان‌سازی عبورومرور، صرفه‌جویی در مصرف سوخت و افزایش ایمنی سفر از مهم‌ترین مزایای اجرای این پروژه است و تکمیل آن می‌تواند نقش مؤثری در بهبود اتصال محورهای غربی کشور ایفا کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: شرکت ساخت و توسعه تلاش می‌کند با تسریع در فرایندهای اجرایی و هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط، عملیات اجرایی این پروژه در سریع‌ترین زمان ممکن آغاز شده و روند پیشرفت آن به‌صورت مستمر دنبال شود.