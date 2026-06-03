به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مدیریت راه‌های کشور از اعمال محدودیت‌های ترافیکی در محورهای مواصلاتی کشور همزمان با تعطیلات نیمه خردادماه خبر داد.

بر اساس اعلام این مرکز، تردد موتورسیکلت‌ها (به استثنای موتورسیکلت‌های انتظامی و امدادی) از ساعت ۱۲ روز چهارشنبه (۱۳ خرداد) تا ساعت ۶ صبح روز شنبه (۱۶ خرداد) در محورهای کرج - چالوس، هراز، فیروزکوه، تهران - سمنان - مشهد و بالعکس ممنوع خواهد بود.

بر پایه این گزارش، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۵ تا ۱۲ روز پنجشنبه (۱۴ خرداد) در مسیر جنوب به شمال آزادراه خلیج فارس (تهران - قم) در محدوده پل واوان تا پل شهید کاظمی ممنوع است و رانندگان باید از مسیرهای جایگزین شامل خروجی حسن‌آباد، خروجی کهریزک (کمربندی دوم تهران)، خروجی فرودگاه امام خمینی (ره) و آزادراه ساوه - تهران استفاده کنند.

همچنین تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت در محور کرج - چالوس و بالعکس همچنان ممنوع بوده و در روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه و شنبه (۱۶ خرداد) در صورت افزایش حجم ترافیک و بنا به صلاحدید مأموران پلیس راه، محدودیت یک‌طرفه مقطعی در مسیر رفت یا برگشت این محور اعمال خواهد شد.

بر اساس این اطلاعیه، روز جمعه ۱۵ خردادماه از ساعت ۱۲ تردد خودروها از ابتدای آزادراه تهران - شمال به مقصد چالوس محدود شده و از ساعت ۱۳ نیز محور از محدوده پل زنگوله (انتهای دهانه شمالی تونل البرز به سمت چالوس) به طور کامل مسدود می‌شود.

همچنین از ساعت ۱۵ همان روز مسیر مرزن‌آباد به سمت تهران (شمال به جنوب) یک‌طرفه خواهد شد و پس از پایان طرح، از ساعت ۲۴ تردد در مسیرهای رفت و برگشت بین پل زنگوله تا مرزن‌آباد برقرار می‌شود. البته در صورت کاهش حجم ترافیک، پایان محدودیت‌ها زودتر از زمان اعلام‌شده خواهد بود.

مرکز مدیریت راه‌های کشور اعلام کرد تردد از جاده قدیم کرج - چالوس تا محدوده پل زنگوله برای ساکنان و افراد محلی آزاد است، اما در زمان اجرای محدودیت‌های جنوب به شمال، تردد خودروهای عازم چالوس از میدان امیرکبیر به سمت این محور ممنوع خواهد بود.

در محور هراز نیز تردد تریلرها همچنان ممنوع است و عبور کامیون‌ها و کامیونت‌ها (به استثنای خودروهای حامل مواد سوختی و فاسدشدنی) از ساعت ۱۰ تا ۲۴ روز چهارشنبه ۱۳ خرداد و همچنین از ساعت ۷ تا ۲۴ روزهای پنجشنبه، جمعه و شنبه ممنوع خواهد بود.

همچنین در صورت افزایش حجم ترافیک و بنا به تشخیص پلیس راه، محدودیت یک‌طرفه مقطعی در روزهای چهارشنبه تا شنبه (۱۳ تا ۱۶ خردادماه) به صورت رفت یا برگشت در محدوده پلور تا پلیس راه لاریجان و بالعکس اجرا می‌شود.

بر اساس این گزارش، در محور تهران - فیروزکوه - قائمشهر نیز در صورت افزایش حجم ترافیک و صلاحدید پلیس راه، تردد انواع تریلر (به استثنای خودروهای حامل مواد سوختی و فاسدشدنی) از ساعت ۱۳ تا ۲۴ روز چهارشنبه ۱۳ خرداد در مسیر جنوب به شمال و از ساعت ۷ تا ۲۴ روز جمعه ۱۵ خردادماه در مسیر شمال به جنوب ممنوع خواهد بود.

همچنین از ساعت ۱۷ تا ۲۰ روز جمعه ۱۵ خردادماه، محدودیت ترافیکی یک‌طرفه از انتهای محور در محدوده پل حاجی‌آباد یا ابتدای پیچ آریانا به سمت خروجی فشم اعمال می‌شود.

مرکز مدیریت راه‌های کشور همچنین اعلام کرد در صورت افزایش حجم ترافیک، تردد انواع تریلر و کامیون (به استثنای خودروهای حامل مواد سوختی و فاسدشدنی) از ساعت ۱۲ تا ۲۴ روز چهارشنبه ۱۳ خرداد و از ساعت ۸ تا ۲۴ روزهای پنجشنبه و جمعه (۱۴ و ۱۵ خردادماه) در محور قدیم رشت - قزوین و بالعکس ممنوع خواهد بود.

علاوه بر این، تردد انواع تریلر و کامیون (به استثنای خودروهای حامل مواد سوختی و فاسدشدنی) از ساعت ۱۲ تا ۲۴ روز جمعه ۱۵ خردادماه در محور آستارا - اردبیل و بالعکس و همچنین از ساعت ۵ تا ۱۲ روز پنجشنبه ۱۴ خردادماه در محور قدیم قم - تهران و بالعکس ممنوع است.

بر اساس این اطلاعیه، رانندگان ناوگان سنگین که از استان‌های غربی به سمت تهران در حال تردد هستند، می‌توانند از مسیر آزادراه سلفچگان - ساوه - تهران استفاده کنند. همچنین رانندگانی که از آزادراه قم - کاشان به مقصد تهران در حرکت هستند، می‌توانند مسیر آزادراه قم - گرمسار را به عنوان مسیر جایگزین انتخاب کنند.