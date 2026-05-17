به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ساخت، هوشنگ بازوند مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور در نشست با مهدی اسماعیلی، نماینده مردم میانه در مجلس شورای اسلامی از بهره‌برداری قطعه نخست پروژه احداث باند دوم محور میانه - سرچم تا پایان شهریور خبر داد و گفت: بخشی از مطالبات پیمانکار نیز از محل اوراق مرابحه اسلامی پرداخت می‌شود تا روند اجرایی پروژه شتاب بیشتری بگیرد.

قطعه اول باند دوم میانه - سرچم شهریور افتتاح می‌شود

وی افزود: این پروژه به طول ۵۲ کیلومتر در سه قطعه اجرایی تعریف شده و عملیات اجرایی آن در بخش‌های مختلف در حال پیگیری است. قطعه نخست این پروژه به طول ۱۰.۸ کیلومتر و قطعه دوم به طول تقریبی ۲۱ کیلومتر بوده و هم‌اکنون عملیات اجرایی در این قطعات فعال است.

بازوند با اشاره به تأمین منابع مالی پروژه از محل ظرفیت ماده ۵۶ بیان کرد: موافقت اصولی پروژه از سوی سازمان برنامه و بودجه اخذ شده و بر همین اساس، فرآیند تأمین اعتبار و پشتیبانی مالی طرح در دستور کار قرار گرفته است.

وی ادامه داد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده و با توجه به شرایط اعتباری قرارداد، پیمانکار متعهد شده است قطعه اول پروژه به طول حدود ۱۱ کیلومتر را تا پایان شهریورماه تکمیل و آماده بهره‌برداری کند.

یشرفت ۷۰ درصدی قطعه نخست

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور با اشاره به پیشرفت فیزیکی حدود ۷۰ درصدی قطعه نخست گفت: این قطعه در شرایط اجرایی مناسبی قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود با تقویت منابع مالی، روند عملیات با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند.

وی از پرداخت بخشی از مطالبات پیمانکار خبر داد و اظهار کرد: تا ابتدای هفته آینده، بخشی از مطالبات پیمانکار از محل اوراق مرابحه اسلامی خریداری‌شده از اعتبارات سال ۱۴۰۴ پرداخت خواهد شد که این موضوع می‌تواند توان مالی و اجرایی پروژه را به شکل محسوسی افزایش دهد.

معاون وزیر راه و شهرسازی در پایان خاطرنشان کرد: تکمیل این محور در ارتقای ایمنی تردد، کاهش سوانح جاده‌ای و بهبود اتصال مسیرهای منطقه‌ای نقش مؤثری خواهد داشت و شرکت ساخت و توسعه تلاش می‌کند پروژه‌های اولویت‌دار منطقه با حداکثر ظرفیت اجرایی پیش بروند.