به گزارش خبرگزاری مهر، هوشنگ بازوند، مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور در نشست مشترک با مدیرعامل شرکت احداث و مشاور قطعه ۳ آزادراه تهران ـ شمال، روند اخذ مجوزهای محیطزیستی و الزامات تعیینشده برای منطقه ۳ این پروژه را بررسی کرد و بر تداوم هماهنگیهای کارشناسی با دستگاههای مرتبط تأکید داشت.
وی با اشاره به صدور مجوز مشروط از سوی سازمان حفاظت محیط زیست برای منطقه ۳ آزادراه تهران ـ شمال، گفت: در این نشست، بندها و الزامات اعلامشده از سوی سازمان حفاظت محیط زیست از منظر فنی و اجرایی مورد بررسی قرار گرفت تا جمعبندی دقیقی از شرایط اجرای پروژه تهیه شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: مقرر شد مدیرعامل شرکت احداث و مشاور پروژه، موارد مرتبط با الزامات اجرایی را بهصورت مکتوب جمعبندی کنند تا در ادامه، هماهنگیهای کارشناسی لازم با سازمان حفاظت محیط زیست انجام شود.
بازوند ادامه داد: هدف از برگزاری این جلسات، تقویت هماهنگیهای بینبخشی و دستیابی به جمعبندیهای مشترک برای ادامه روند اجرایی پروژه در چارچوب ضوابط و ملاحظات محیطزیستی است.
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور در پایان خاطرنشان کرد: تعامل مستمر با دستگاههای تخصصی و بهرهگیری از نظرات کارشناسی، مسیر اجرای پروژههای ملی را تسهیل میکند و تلاش خواهیم کرد تمامی اقدامات در چارچوب ضوابط قانونی و فنی دنبال شود.
