رئیس مجلس لبنان انتخاب مجدد قالیباف به عنوان رئیس مجلس را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، «نبیه بری» رئیس مجلس لبنان با ارسال پیامی به محمدباقر قالیباف ضمن تبریک به وی، برای او آرزوی موفقیت کرد.

در این پیام آمده است:

حضور محترم محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران، خرسندم که از طرف خودم و مجلس نمایندگان لبنان، اعطای رأی اعتماد مجدد اعضای مجلس شورای اسلامی ایران به شما به عنوان رئیس مجلس برای یک دوره جدید را صمیمانه تبریک بگویم.

برای شما در انجام وظایفتان برای خدمت به منافع جمهوری اسلامی ایران و فرزندان آن در جهت پیشرفت، شکوفایی و رفاه،‌ آرزوی موفقیت دارم.