رئیس شیلات دورود اعلام کرد: تولید سالانه ۱۰ هزار تن ماهی در شهرستان

به گزارش خبرنگار مهر، مهران پولادوند، صبح روز سه شنبه در جمع فعالان شیلات این شهرستان، با اشاره به ظرفیتهای منحصربهفرد دورود، به تشریح وضعیت تولید و چشمانداز توسعه شیلات در این شهرستان پرداخت.
ظرفیتها و زیرساختهای شیلات دورود
پولادوند اظهار کرد: دورود هماکنون با در اختیار داشتن بیش از ۱۵۶ مزرعه فعال پرورش ماهی، سالانه ۱۰ هزار و ۷۵۰ تن گوشت ماهی تولید میکند.
وی ادامه داد: این میزان، این شهرستان را به یکی از قطبهای اصلی شیلات لرستان و کشور تبدیل کرده است.
فعالیت دو مجتمع بزرگ سردآبی و یک مجتمع گرمآبی
رئیس شیلات دورود افزود: دو مجتمع بزرگ پرورش ماهیان سردآبی، یک مجتمع عظیم گرمآبی به مساحت ۴۳۰ هکتار، پنج مرکز تکثیر ماهیان حدواسط و چهار سایت قفسبندی در پشت سد مروک، بخشی از زیرساختهایی است که زنجیره تولید را در دورود تکمیل کرده است.
اشتغال مستقیم و غیرمستقیم یک هزار و ۲۴۰ نفر در صنعت شیلات دورود
پولادوند با تأکید بر اثرات اقتصادی این صنعت تصریح کرد: فعالیت این مزارع به صورت مستقیم و غیرمستقیم برای یک هزار و ۲۴۰ نفر اشتغالزایی کرده و نقشی کلیدی در رونق اقتصاد روستاها و مناطق محروم این شهرستان ایفا میکند.
بازار هدف محصولات و پتانسیل صادراتی
پولادوند درباره بازار هدف محصولات گفت: ماهیان سردآبی نظیر قزلآلا عمدتاً در بازار داخلی کشور توزیع میشوند، اما ماهیان گرمآبی با کیفیت بالا (مانند کپور) پتانسیل صادراتی مناسبی به کشورهای حوزه خلیج فارس دارند که در صورت تحقق، نقش مؤثری در ارزآوری و اقتصاد مقاومتی خواهد داشت.
دو سایت بزرگ در مرحله مطالعاتی
رئیس شیلات دورود درباره چشمانداز توسعه شیلات در دورود گفت: در حال حاضر دو سایت بزرگ در مرحله مطالعاتی و چندین مزرعه با تناژ بالا در فاز اجرایی قرار دارند.
وی ادامه داد: همچنین فعالیت دو کارخانه تولید خوراک ماهی در سطح شهرستان، زنجیره تأمین را تکمیل کرده است.
هدفگذاری افزایش تولید به ۱۵ هزار تن در ۵ سال آینده
رئیس شیلات دورود در پایان تأکید کرد: بر اساس برنامه پنجساله، هدفگذاری شده است تا ظرفیت تولید شهرستان از مرز ۱۰ هزار تن عبور کرده و به ۱۵ هزار تن برسد.
بنابراین گزارش، شهرستان دورود با تولید سالانه بیش از ۱۰ هزار تن ماهی، اشتغالزایی برای یک هزار و ۲۴۰ نفر و برخورداری از زیرساختهای قوی، یکی از قطبهای اصلی شیلات لرستان و کشور محسوب میشود.
