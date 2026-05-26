به گزارش خبرگزاری مهر، چهل‌وچهارمین دوره مسابقات قرآن، عترت و نماز دانش‌آموزان لرستان با معرفی برگزیدگان و رقابت ۱۱۶۰ دانش‌آموز در مرحله استانی، به میزبانی ناحیه یک خرم‌آباد به کار خود پایان داد.

اهداف مسابقات و استقبال دانش‌آموزان

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش لرستان، گفت: این دوره از مسابقات در راستای توسعه فرهنگ قرآنی، ترویج معارف اهل‌بیت(ع) و تقویت فعالیت‌های تربیتی در میان دانش‌آموزان استان برگزار شد و با استقبال گسترده دانش‌آموزان همراه بود.

مشارکت ۳۷ هزار دانش‌آموز در مرحله آموزشگاهی

مومنی، استقبال گسترده دانش‌آموزان در مراحل مقدماتی را از نکات قابل توجه این دوره عنوان کرد و گفت: بیش از ۳۷ هزار دانش‌آموز در مرحله آموزشگاهی این مسابقات مشارکت داشتند که این آمار بیانگر جایگاه ارزشمند مفاهیم قرآنی و دینی در میان نسل نوجوان و جوان استان است.

۱۱۶۰ دانش‌آموز در مرحله استانی؛ ۹۸۰ اثر مجازی و ۱۸۰ رقابت حضوری

وی افزود: در مرحله استانی این دوره، ۱۱۶۰ دانش‌آموز دختر و پسر موفق به راه‌یابی شدند که از این تعداد، ۹۸۰ اثر در بخش مجازی و ۱۸۰ دانش‌آموز نیز به صورت حضوری در رشته‌های انشای نماز و گفتمان مهدوی با یکدیگر رقابت کردند.

تنوع رشته‌های مسابقات برای دانش‌آموزان پسر و دختر

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش لرستان با اشاره به تنوع رشته‌های مسابقات اظهار داشت: دانش‌آموزان پسر در ۱۳ رشته و دانش‌آموزان دختر در ۱۲ رشته شامل حفظ قرآن کریم، قرائت تحقیق و ترتیل، نهج‌البلاغه، صحیفه سجادیه، احکام و دیگر رشته‌های مرتبط، طی دو روز فشرده توانمندی‌ها و آموخته‌های قرآنی خود را به نمایش گذاشتند.

مومنی با قدردانی از عوامل اجرایی مسابقات تصریح کرد: ناحیه یک خرم‌آباد با فراهم‌سازی زیرساخت‌ها و ایجاد فضایی معنوی، شرایط مناسبی را برای برگزاری مطلوب این رویداد فرهنگی و تربیتی فراهم کرد.

برگزاری یازدهمین دوره مسابقات فرهنگیان با حضور ۳۰۰ نفر

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش لرستان همچنین از برگزاری یازدهمین دوره مسابقات قرآن، عترت و نماز فرهنگیان لرستان خبر داد و افزود: این دوره از مسابقات با حضور ۳۰۰ نفر از فرهنگیان استان و به صورت غیرحضوری برگزار شد و شرکت‌کنندگان آثار خود را در رشته‌های مختلف قرآنی و معارفی به دبیرخانه مسابقات ارسال کردند.

رشته‌های مسابقات فرهنگیان در بخش آقایان و بانوان

مومنی ادامه داد: فرهنگیان شرکت‌کننده در بخش آقایان در هشت رشته و در بخش بانوان در هفت رشته از جمله قرائت تحقیق، ترتیل، نهج‌البلاغه، روش تدریس احکام، حفظ جزء ۳۰، حفظ ۱۰ جزء، حفظ کل قرآن کریم و اذان با یکدیگر رقابت کردند.

ارزیابی آثار و معرفی برگزیدگان

احسان پیرداده بیرانوند، رئیس اداره قرآن، عترت و نماز آموزش و پرورش لرستان، هم گفت: آثار رسیده به دبیرخانه این دوره از مسابقات توسط داوران تخصصی طی ۳ روز ارزیابی شد و برگزیدگان در هفته جاری معرفی خواهند شد.

حضور نفرات منتخب در مرحله کشوری مسابقات تابستان امسال

رئیس اداره قرآن، عترت و نماز آموزش و پرورش لرستان افزود: نفرات منتخب این دوره، تابستان امسال در مرحله کشوری مسابقات قرآن، عترت و نماز دانش‌آموزان و فرهنگیان حضور خواهند یافت.