به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با روز عرفه، مصادف با سه‌شنبه ۵ خرداد ماه ۱۴۰۵، مراسم دعای پرفیض عرفه در بیش از ده نقطه از شهر بندرعباس برگزار می‌شود.

یکی از ویژه‌ترین این مراسم‌ها، دعای عرفه در گلزار شهدای بندرعباس با نوای حاج سعید قانع، از مداحان کشوری، ساعت ۱۶ عصر برگزار خواهد شد.

مهدیه بزرگ بندرعباس واقع در چهارراه پردیس نیز ساعت ۱۵:۳۰ میزبان مراسمی با نوای حاج اسماعیل تذرو است.

از دیگر برنامه‌های شاخص روز عرفه در بندرعباس می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

مسجد امام هادی(ع) شهرک نور، ساعت ۱۶ با نوای حاج سجاد باقری

مسجد مهدی موعود(عج) در آزادگان ۳۱، ساعت ۱۶ با نوای حاج مسعود دهقانی

مسجد امام حسین(ع) گلشهر شمالی، چهارراه اتوبوسرانی، ساعت ۱۶:۳۰ توأم با عزاداری شهادت حضرت مسلم بن عقیل(ع)

مسجد امام حسن مجتبی(ع) سه‌راه جهانبار، روبه‌روی دانشگاه پیام نور، ساعت ۱۵:۳۰ با نوای کربلایی حسین ممیوند

مسجد حضرت قائم(عج) شهرک اندیشه، ساعت ۱۵ با نوای کربلایی هاشم جعفرنژاد

همچنین هیئت باقریون بندرعباس نیز مراسم دعای عرفه و عزاداری شهادت حضرت مسلم(ع) را برگزار خواهد کرد.

شهروندان بندرعباسی می‌توانند با حضور در این محافل روح‌بخش، از فیض دعای پرفیض عرفه بهره‌مند شوند.