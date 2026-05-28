حجتالاسلام والمسلمین حیدرعلی راشکی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مبادلات تجاری در ایام جنگ رمضان گفت: در ایام جنگ تحمیلی سوم، محاصرهٔ دریایی آمریکا علیه ایران انجام شد و تا حدودی مبادلات تجاری ما را در دریاها دچار اختلال کرد؛ اما آمریکا نیز میداند که کشور ما بسیار وسیع است و همسایگان گوناگونی داریم؛ و نمیتوانند به راحتی کشوری با عظمت ایران را محاصره کنند.
امام جمعه زهک ادامه داد: در استان سیستان و بلوچستان بادو کشور پاکستان و افغانستان هم مرز هستیم؛ و ارتباط بسیار خوبی با پاکستان برقرار کردهایم و کریدورهای مختلفی در جنوب استان - چه در منطقهٔ میرجاوه و چه در سایر مرزهایمان با پاکستان ایجاد شده و مبادلات مرزی خوبی در آنجا صورت میگیرد.
حجتالاسلام راشکی بیان کرد: میتوانیم همین مبادلات را با افغانستان نیز داشته باشیم؛ مرز «میلک» یکی از بهترین ظرفیتها برای مبادلات مرزی است؛ پس از جنگ، تحولاتی رخ داده، اما آنچه بایسته و شایسته است هنوز رقم نخورده است؛ تغییراتی که هماکنون در جنوب استان میبینیم، میزان ترانزیت روزانه در آنجا با عددی که در شمال استان جریان دارد متفاوت است.
وی افزود: مسئولان باید کمک کنند تا مشکلات مرز میلک که مانع رونق تجارت شده، برطرف شود؛ بهویژه اکنون که وضعیت جنگی است و باید بهصورت ویژه به این مسئله پرداخته شود.
امام جمعه زهک اظهار داشت: مباحث امنیتی جای خود دارد و باید دقتهای امنیتی اعمال شود، اما باید تلاش کنیم ترانزیت (هم واردات و هم صادرات) یک طرفه نباشد و فقط صادرات از ایران صورت نگیرد؛ بسیاری از کالاهای دیگر نیز از طریق کشورهای همسایه مانند افغانستان قابل تأمین است؛ افغانستان با پاکستان، هند، چین و ترکمنستان مرز دارد و میتوان از طریق آن کشورها، کالاهای تجاری را وارد افغانستان و سپس از مرز میلک به ایران وارد کرد که این امر بسیار کمککننده است.
وی در پایان تصریح کرد: بحث دیگر، بازارچهٔ «شاهگل» در شهرستان زهک است؛ این بازارچه زمانی باز شد و کالاهایی ردوبدل شد، اما مجدد به دلیل مشکلاتی بسته شده است؛ اکنون که وضعیت جنگی است، فرصت بسیار خوبی برای بازگشایی دوبارهٔ این بازارچه وجود دارد؛ با کمک برادران افغانستانی، کالاهای تجاری منطقه میتوانند بهصورت خُردتر (نه در حد و اندازهٔ مرز میلک) مبادله شوند و به رونق تجارت کمک کنند.
حجت الاسلام راشکی افزود: همچنین منطقهٔ آزاد سیستان، بهترین ظرفیت را دارد که در شرایط کنونی بهعنوان پشتیبان، مبادلات مرزی را تسهیل کند تا تجارت در مرز رونق یابد و آمار و ارقام بهتری حاصل شود.
