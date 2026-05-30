برای والیبال نشسته دنبال راهکاریم نه ذکر مصیبت/ دلیل بازگشت جوانمردی

جلیل کوهپایه زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با تیم ملی والیبال نشسته و معضل بازی های تدارکاتی برای تیم که با لغو سفر تدارکاتی به عراق شدت بیشتری گرفت، توضیح داد و گفت: دعوتنامه عراق برای حضور در این کشور و برپایی اردوی تدارکاتی را زمانی دریافت کردیم که سفر به روسیه و حضور در کمپ تمرینی این کشور را در برنامه داشتیم. بر همین اساس به عراقی ها اعلام کرده بودیم که بعد از برنامه روسیه، در کشور شما اردو خواهیم داشت.

وی تصریح کرد: این در حالی است که سفر به روسیه منتفی شد. روس ها سال گذشته ۲ بار برنامه تمرینی با ایران را منتفی کرده بودند. بر همین اساس مکاتباتی با آنها داشتیم تا بابت انجام اردوی مشترک در سال جاری اطمینان حاصل کنیم. آنها حتی خودشان زمان این اردو برای اردیبهشت را مصوب کرده بودند با این حال به خاطر برخی مسائل در نهایت بابت میزبانی از ایران انصراف دادند.

رئیس فدراسیون ورزش های جانبازان و توان یابان خاطرنشان کرد: بعد از آن پیگیر برپایی اردو در عراق بر اساس دعوتنامه دریافتی شدیم. به دنبال نهایی شدن زمان سفر بودیم که عراقی ها با تاخیر زیاد، زمانی برای بعد از عید قربان را برای میزبانی از والیبال نشسته ایران تعیین کردند اما با توجه به زمان مسابقات قهرمانی جهان (اوایل تیر)، زمان سفر به عراق به لحاظ فنی مناسبت نبود. به همین دلیل با نظر انجمن والیبال نشسته این سفر هم منتفی شد.

کوهپایه زاده یادآور شد: قرار بود هر دو تیم «الف» و «ب» والیبال نشسته در عراق اردو داشته باشند و بازی های درون اردویی هم برگزار شود که در نهایت منتفی شد. بنابراین بدون از دست دادن وقت از دوشنبه گذشته (۴ خرداد) اردوی تدارکاتی را تشکیل دادیم تا از برنامه های آماده سازی عقب نمانیم.

کوهپایه زاده با مروری کوتاه بر اعزام های والیبال نشسته که طی سال گذشته و امسال منتفی شدند در واکنش به اینکه «نبود بازی تدارکاتی به روند آماده سازی تیم ملی این رشته آسیب نمی زند؟»، گفت: بعضی از تیم های ما به خاطر جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان متحمل خسارت های زیادی شدند مانند والیبال نشسته در حالیکه برای آنها برنامه های زیادی آماده کردیم. اگر بگویم عدم دیدار تدارکاتی تاثیری روی آماده سازی تیم ندارد، حرف بی معنایی است اما به جای ذکر مصیبت باید به فکر راهکار باشیم.

وی در پاسخ به این پرسش که «راهکارهای موردنظر در این زمینه چیست؟»، گفت: باید روی تشکیل اردوهای با کیفیت همراه با مسائل فنی، تغذیخ، مکمل، روانشناسی و تمام الزامات لازم برای حضور حرفه ای در مسابقات تمرکز داشته باشیم. تمام اقدامات لازم برای بازی تدارکاتی را داشته ایم که به دلایلی خارج از اراده ما، کنسل شد. حالا هر دو تیم «الف» و «ب» والیبال نشسته را در اردو خواهیم داشت تا حداقل بازیکنان بتوانند بازی درون اردویی داشته باشند. در بخش زنان هم نفرات بیشتری را به اردو دعوت می کنیم تا قابلیت مسابقه میان آنها را بالا ببریم.

رئیس فدراسیون ورزش های جانبازان و توانیابان در ادامه در مورد ساره جوانمردی و بازگشتش به ترکیب تیم ملی پاراتیراندازی که ۲۲ ماه بعد از خداحافظی در پارالمپیک پاریس انجام شده است، گفت: خداحافظی ساره جوانمردی در رسانه ها پررنگ تر بود در حالیکه او خروج کامل از تیم ملی نداشت و هیچ وقت نسبت به بازگشت به این تیم «نه» قاطعانه نگفت. همیشه واکنش او نسبت به این موضوع این بود که فعلا تصمیمی برای بازگشت ندارد. در هر صورت هر ورزشکاری مسائل شخصی هم دارد که باید به آنها رسیدگی کند.

وی در این زمینه تاکید کرد: طی این مدت وزارت ورزش، کمیته ملی پارالمپیک و فدراسیون ورزش های توان یابان پیگیری حضور دوباره او در ترکیب تیم ملی پاراتیراندازی بود. از او خواستیم که همچنان در ترکیب تیم ملی باشند. ساره جوانمردی هم به عنوان سرباز ملی از این درخواست تبعیت کرد.

کوهپایه زاده همچنین در مورد فراهم کردن مقدمات لازم برای تهیه ویلچرهای مدرن و استاندارد برای تیم ملی بسکتبال با ویلچر گفت: حرفه ای ترین ویلچرها برای این رشته خارج از کشور تولید می شود. ویلچرهای فعلی که در اختیار ملی پوشان است مربوط به خریدهای سال های قبل است. تجهیزات این رشته باید به تکونولوژی روز مجهز شود. اقدامات لازم انجام شده و طی سفر به تیم ملی، قراردادهای اولیه منعقد می شود و تا دو سه ماه دیگر،ویلچرهای جدید و استاندارد را در اختیار می گیریم.