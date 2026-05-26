به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، عباس علی آبادی و هیأت همراه در فرودگاه دوشنبه مورد استقبال رسمی مسئولان ارشد دولت تاجیکستان قرار گرفتند.
وزیر نیرو جهت شرکت در چهارمین کنفرانس بینالمللی سطح بالا با موضوع «دهه بینالمللی اقدام: آب برای توسعه پایدار» (۲۰۱۸-۲۰۲۸) به تاجیکستان سفر کرده است. این کنفرانس بینالمللی از روز ۴ خرداد آغاز و تا ۷ خردادماه ادامه خواهد داشت.
از مهمترین برنامههای جانبی این سفر و کنفرانس میتوان به حضور در نشست مقدماتی منطقهای آسیا و اقیانوسیه برای کنفرانس آب سازمان ملل متحد، مشورتهای غیررسمی مرتبط با کنفرانس آب سازمان ملل و شرکت در مباحث مقدماتی پیرامون دستور کار پس از سال ۲۰۲۳ اشاره کرد.
این گزارش می افزاید، در حاشیه چهارمین کنفرانس بینالمللی آب برای توسعه پایدار، هجدهمین کمیسیون همکاری های مشترک اقتصادی، فرهنگی، تجاری جمهوری اسلامی ایران و تاجیکستان نیز با حضور مقامات عالیرتبه هر دو کشور، روز سه شنبه افتتاح میشود.
نظر شما