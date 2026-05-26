  1. اقتصاد
  2. آب و انرژی
۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۵۲

توسعه همکاری‌های دوجانبه آب و برق، محور اصلی سفر وزیر نیرو به دوشنبه

توسعه همکاری‌های دوجانبه آب و برق، محور اصلی سفر وزیر نیرو به دوشنبه

وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران، شامگاه دوشنبه (۴ خرداد ماه ۱۴۰۵) به منظور توسعه همکاری‌های دوجانبه در حوزه آب و برق و پیگیری مصوبات گذشته، در رأس هیاتی وارد شهر دوشنبه، پایتخت تاجیکستان شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، عباس علی آبادی و هیأت همراه در فرودگاه دوشنبه مورد استقبال رسمی مسئولان ارشد دولت تاجیکستان قرار گرفتند.

وزیر نیرو جهت شرکت در چهارمین کنفرانس بین‌المللی سطح بالا با موضوع «دهه بین‌المللی اقدام: آب برای توسعه پایدار» (۲۰۱۸-۲۰۲۸) به تاجیکستان سفر کرده است. این کنفرانس بین‌المللی از روز ۴ خرداد آغاز و تا ۷ خردادماه ادامه خواهد داشت.

از مهم‌ترین برنامه‌های جانبی این سفر و کنفرانس می‌توان به حضور در نشست مقدماتی منطقه‌ای آسیا و اقیانوسیه برای کنفرانس آب سازمان ملل متحد، مشورت‌های غیررسمی مرتبط با کنفرانس آب سازمان ملل و شرکت در مباحث مقدماتی پیرامون دستور کار پس از سال ۲۰۲۳ اشاره کرد.

این گزارش می افزاید، در حاشیه چهارمین کنفرانس بین‌المللی آب برای توسعه پایدار، هجدهمین کمیسیون همکاری های مشترک اقتصادی، فرهنگی، تجاری جمهوری اسلامی ایران و تاجیکستان نیز با حضور مقامات عالی‌رتبه هر دو کشور، روز سه شنبه افتتاح می‌شود.

کد مطلب 6841616
علی فروزانفر

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها