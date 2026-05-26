به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، در راستای توسعه زیست‌بوم فناوری و حمایت از طرح‌های نوآورانه، اداره کل سرمایه‌گذاری و بومی‌سازی فناوری پارک فناوری پردیس، با همکاری صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی سرمایه‌گذاری خطرپذیر صنایع پتروشیمی خلیج فارس، امکان بررسی، ارزیابی و حمایت مالی از طرح‌ها و شرکت‌های فعال در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی را فراهم کرده است.

بر اساس این فراخوان، شرکت‌های فناور، دانش‌بنیان و صاحبان ایده‌ها و طرح‌های نوآور می‌توانند از دو مدل تأمین مالی «مشارکت مدنی در طرح‌ها و پروژه‌های شرکت‌ها» تا سقف ۱۵۰ میلیارد ریال و «سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها» تا سقف ۲۰۰ میلیارد ریال بهره‌مند شوند.

این فراخوان با هدف تسهیل مسیر تجاری‌سازی فناوری، توسعه سرمایه‌گذاری در صنایع راهبردی و حمایت از شرکت‌های نوآور منتشر شده و بخشی از برنامه‌های توسعه‌ای «منطقه بین‌المللی نوآوری ایران» در حوزه جذب سرمایه و تقویت اقتصاد دانش‌بنیان به شمار می‌رود.

بر همین اساس، از شرکت‌های فناور و فعالان زیست‌بوم نوآوری دعوت شده است تا برای بهره‌مندی از فرصت جذب سرمایه و توسعه فعالیت‌های فناورانه خود، نسبت به ثبت‌نام و ارسال طرح اقدام کنند. متقاضیان برای دریافت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند از طریق شماره ۰۲۱۷۶۲۵۰۲۵۰ داخلی ۲۳۲۸ و شماره ۰۹۳۶۸۸۵۸۳۸۵ اقدام کرده و از طریق این سامانه فرآیند ثبت‌نام را انجام دهند.