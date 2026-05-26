صلح و سازش در پرونده مالی ۴.۵ میلیاردی در بروجرد

به گزارش خبرگزاری مهر، امیررضا صارمی در سخنانی با اشاره به تأکیدات مکرر رئیس قوه قضائیه و رئیس‌کل دادگستری لرستان مبنی بر ترویج فرهنگ صلح و سازش در راستای اجرای برنامه سند تحول قضایی، پرونده‌ای با موضوع محکومیت مالی به ارزش ۴.۵ میلیارد تومان، با موفقیت منجر به صلح و سازش شد.

وی گفت: این پرونده مربوط به اختلاف در یک قرارداد مالی به ارزش ۴.۵ میلیارد تومان بود که منجر به محکومیت مالی خوانده شده بود.

رئیس دادگستری بروجرد، افزود: به‌محض درخواست طرفین و با پیگیری و ورود مؤثر حوزه قضایی شهرستان به این پرونده، چندین جلسه نشست دوستانه میان خواهان و خوانده برگزار شد و در نهایت با همکاری و صبوری طرفین دعوی، این پرونده با موفقیت به صلح و سازش انجامید.

صارمی، تأکید کرد: این موفقیت بار دیگر نقش‌محوری دستگاه قضایی را در کاهش تنش‌ها و حل مسالمت‌آمیز اختلافات نشان می‌دهد.