به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله مقدماتی لیگ ملت‌های مردان سال ۲۰۲۶ با حضور ۱۸ تیم ایران، ایتالیا، آرژانتین، صربستان، کوبا، ژاپن، برزیل، ترکیه، بلغارستان، آلمان، فرانسه، آمریکا، کانادا، لهستان، اسلوونی، اوکراین، چین و بلژیک برگزار می‌شود. والیبال ورد در مطلبی در پلتفرم فضای مجازی خود به تیم‌های شرکت کننده هشدار داد که نگران سرویس زن‌های آسیایی به ویژه پوریا حسین خانزاده باشند و نوشت:

در والیبال مدرن، سرویس دیگر فقط آغاز یک رالی نیست؛ یک سلاح مرگبار است. در فصل گذشته رقابت‌های لیگ ملت‌های والیبال، ستاره‌های آسیایی نشان دادند که می‌توانند تنها با یک سرویس، جریان بازی را تغییر دهند و حریف را تحت فشار کامل قرار دهند.

در میان برترین امتیازآوران آسیا، نام‌هایی چون جیانگ چوان از چین و کنتو میائورا از ژاپن دیده می‌شود، اما برای هواداران والیبال ایران، حضور پوریا خانزاده در این فهرست بیش از هر چیز جلب توجه می‌کند؛ بازیکنی که سرویس‌های انفجاری‌اش بارها دریافت تیم‌های بزرگ دنیا را متزلزل کرد.

خانزاده فصل گذشته فقط یک مهاجم قدرتی نبود؛ او از خط سرویس هم به یکی از مهم‌ترین مهره‌های ایران تبدیل شد. سرویس‌های سرعتی و پرریسک او بارها دفاع و ساختار هجومی حریفان را از هم پاشید و نشان داد نسل جدید والیبال ایران، در فاکتور سرویس هم حرف‌های زیادی برای گفتن دارد.

در گزارش رسمی لیگ ملت‌ها، از سرویس‌های این سه ستاره آسیایی به عنوان تهدیدی واقعی یاد شده؛ سرویس‌هایی که «حس یک حمله دیگر» را به حریف منتقل می‌کند.

پوریا خانزاده حالا نه فقط به عنوان یک اسپکر آینده‌دار، بلکه به عنوان یکی از خطرناک‌ترین سرویس‌زن‌های آسیا شناخته می‌شود؛ بازیکنی که می‌تواند در VNL 2026 یکی از برگ‌های برنده تیم ملی والیبال ایران باشد.