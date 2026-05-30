خانزاده به تیم والیبال کونئو ایتالیا پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه «امآ آکوا سانبرناردو کونئو» به صورت رسمی از جذب پوریا حسینخانزاده برای فصل جدید رقابتهای سری آ والیبال ایتالیا خبر داد. این ستاره ۲۰ ساله و ۲۰۲ سانتیمتری ایران که متولد ۲۰۰۴ است، به دلیل آبشارهای انفجاری، سرویسهای مهلک و فیزیک بدنی فوقالعادهاش شناخته میشود و با وجود سن کم، کارنامه درخشانی در رده ملی و باشگاهی دارد. او که فصل گذشته به فینال جام باشگاههای آسیا رسید، عنوان بهترین سرویسزن مسابقات را نیز از آن خود کرد.
مدیر ورزشی باشگاه کونئو درباره جذب پوریا گفت: « معتقدیم جذب پوریا یک افزودۀ مهم برای تیم ماست، زیرا او بازیکنی با تواناییهای هجومی فوقالعاده است؛ بهویژه در سرویس، اما در سایر بخشها نیز توانایی بالایی دارد. ما برای تکمیل ساختار تیم خود به چنین ویژگیهایی نیاز داشتیم. او فصل گذشته و همینطور در فصل جاری عملکرد بسیار خوبی داشته و همه ما فینال لیگ قهرمانان آسیا را دیدیم که در آن عنوان بهترین سرویسزن مسابقات را به دست آورد. »
