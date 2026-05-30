۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۲۷

مردان والیبال ایران راهی برزیل شدند؛ آغاز ماجراجویی در لیگ ملت‌ها

تیم ملی والیبال مردان ایران برای برگزاری اردوی برون مرزی و حضور در هفته نخست لیگ ملت‌ها در دو گروه راهی برزیل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون والیبال، مرحله مقدماتی لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۶ در گروه مردان از ۲۰ خرداد تا ۲۸ تیرماه برگزار می‌شود که تیم ملی ایران هفته نخست در برزیل، هفته دوم در فرانسه و هفته سوم در صربستان به مصاف حریفان خود خواهد رفت.

مردان والیبال ایران صبح امروز تهران را به مقصد برزیل ترک کردند تا یک هفته پیش از شروع مسابقات در این کشور اردو بزنند و دو دیدار تدارکاتی و دوستانه نیز با تیم ملی والیبال برزیل برگزار کنند.

مرتضی شریفی (کاپیتان)، عرشیا به‌نژاد، عمران کوکجیلی، علی حاجی‌پور، پویا آریاخواه، امیرمحمدگل‌زاده، پوریا حسین خانزاده، مبین نصری، علی حق پرست، امیرحسین اسفندیار، محمد ولی زاده، یوسف کاظمی، سید عیسی ناصری، آرمین قلیچ نیازی، محمدرضا حضرت پور و حسین حاجی‌کلاته بازیکنان تیم ملی والیبال ایران در این اردو و هفته نخست لیگ ملت‌ها هستند.

عباس نظریان به عنوان سرپرست، روبرتو پیاتزا (سرمربی)، توماس توتولو، رحمان محمدی راد ‌و علی فتاحی به عنوان مربیان، جیانی روسی (مربی بدنساز)، محمدامین شاکری (آنالیزور)، مهدی ابارشی (پزشک)، حسین کرد فیروزجائی (فیزیوتراپ) و سجاد نوری به عنوان ماساژور اعضای کادر فنی تیم ملی والیبال کشورمان در لیگ ملت های والیبال ۲۰۲۶ تشکیل می‌دهند.

گفتنی است شش نفر از کاروان والیبال ایران به دلیل اینکه لحظه آخر انتخاب شدند با ۲۴ ساعت تاخیر راهی برزیل می‌شوند و به جمع سایر ملی پوشان اضافه خواهند شد. علی فتاحی، علی حق پرست، امیرحسین اسنفدیار، آرمین قلیچ نیازی، پویا آریاخواه و حسین حاجی کلاته نفراتی هستند که با پرواز بعدی راهی برزیل می‌ش

سیده فرزانه شریفی

