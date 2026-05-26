به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون والیبال، نخستین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی والیبال کشورمان برای حضور شایسته در رویدادهای پیش رو که از ۱۱ اردیبهشت در سالن زندهیاد محمدرضا یزدانی خرم آغاز شده است، از امروز (سهشنبه پنجم خرداد) با ورود چهار بازیکن لژیونر فولاد سیرجان ایرانیان تکمیل شد و رقابت بازیکنان برای قرار گیری در لیست چهارده نفره تیم ملی برای حضور در هفته اول لیگ ملت های والیبال در برزیل جدیتر و پرفشارتر از همیشه شد.
از سوی دیگر جیانی روسی مربی بدنساز تیم ملی نیز به اردو ملحق شد و تمرینات کششی و گرم کردن ملی پوشان با نظارت او انجام شد تا در ادامه ارزیابی کاملی از میزان آمادگی فیزیکی بازیکنان بر اساس تمرینات داده شده خودش به دست آورد.
پیش از آغاز تمرین، روبرتو پیاتزا دقایقی بازیکنان را دور هم جمع کرد و در صحبتهایی کوتاه اما جدی، از ملیپوشان خواست با حداکثر تمرکز و توان در تمرینات حاضر شوند. سرمربی تیم ملی با اشاره به زمان محدود باقیمانده تا آغاز لیگ ملتها تاکید کرد که تیم ملی فرصت زیادی برای آمادهسازی ندارد و همه بازیکنان باید از تکتک لحظات اردو برای پیشرفت و رسیدن به هماهنگی کامل استفاده کنند. صحبتهای پیاتزا با واکنش مثبت بازیکنان همراه شد و تمرین تیم ملی با انگیزه و جدیت بالایی آغاز شد.
بدین ترتیب اردوی تیم ملی والیبال ایران از امروز با حضور مرتضی شریفی (کاپیتان)، محمد ولی زاده، علی رمضانی، پوریا حسین خانزاده، علی جاجیپور، امیرحسین اسفندیار، عرشیا بهنژاد، عمران کوکجیلی، امیرمحمد گلزاده، پویا آریاخواه، سید متین حسینی، مبین نصری، یوسف کاظمی، سید عیسی ناصری، نیما باطنی، آرمین قلیچ نیازی، شایان مهرابی، محمدرضا حضرت پور، حسین حاجیکلاته و علی حق پرست به مدت چهار روز در فدراسیون والیبال پیگیری میشود و تمرینات عصر امروز نیز با حضور اصحاب رسانه برگزار خواهد شد.
عباس نظریان به عنوان سرپرست، روبرتو پیاتزا (سرمربی)، توماس توتولو (دستیار)، علی فتاحی، عادل غلامی و رحمان محمدی راد (مربیان به ترتیب حروف الفبا)، جیانی روسی (مربی بدنساز)، محمدامین شاکری (آنالیزور)، مهدی ابارشی (پزشک)، رحیمی (پزشک تغذیه)، حسین کرد فیروزجانی (فیزیوتراپ)، پیمان نعمتپور (بدنساز) و سجاد نوری به عنوان ماساژور اعضای کادر فنی تیم ملی والیبال کشورمان را تشکیل میدهند.
همچنین عیسی سنگدوبینی، داوود مقبلی و پویا عزیزی و حامد تاروردی نیز به عنوان مربیان حاضر در اردو ملی پوشان را در تمرینات تهران همراهی میکنند.
مرحله مقدماتی لیگ ملتهای والیبال در گروه مردان از ۲۰ خرداد تا ۲۸ تیرماه سال جاری پیگیری میشود که مردان والیبال ایران هفته اول در کشور برزیل، هفته دوم در فرانسه و هفته سوم در صربستان به مصاف حریفان خود میروند.
بر اساس برنامه ریزی انجام شده تیم ملی والیبال کشورمان نهم خردادماه تهران را به مقصد برزیل ترک می کند و پس از یک اردوی یک هفتهای در برزیل و برگزاری دو دیدار دوستانه مقابل تیم ملی این کشور، با آمادگی هر چه بیشتر به مصاف رقبای خود در لیگ ملت های والیبال ۲۰۲۶ خواهد رف
تمرینات تیم ملی والیبال با ورود لژیونرهای ایرانی تیم فولاد سیرجان آغاز شد تا شاگردان پیاتزا در اردو تکمیل شوند و مردان والیبال ایران پس از چهار روز تمرین جدی در تهران راهی برزیل شوند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون والیبال، نخستین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی والیبال کشورمان برای حضور شایسته در رویدادهای پیش رو که از ۱۱ اردیبهشت در سالن زندهیاد محمدرضا یزدانی خرم آغاز شده است، از امروز (سهشنبه پنجم خرداد) با ورود چهار بازیکن لژیونر فولاد سیرجان ایرانیان تکمیل شد و رقابت بازیکنان برای قرار گیری در لیست چهارده نفره تیم ملی برای حضور در هفته اول لیگ ملت های والیبال در برزیل جدیتر و پرفشارتر از همیشه شد.
نظر شما