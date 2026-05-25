به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون والیبال، مرحله مقدماتی لیگ ملت‌های مردان سال ۲۰۲۶ با حضور ۱۸ تیم ایران، ایتالیا، آرژانتین، صربستان، کوبا، ژاپن، برزیل، ترکیه، بلغارستان، آلمان، فرانسه، آمریکا، کانادا، لهستان، اسلوونی، اوکراین، چین و بلژیک برگزار می‌شود.

والیبال ورلد که همه تیم‌های شرکت کننده در این رویداد را در پلتفرم فضای مجازی خود معرفی می‌کند، امروز (سه‌شنبه پنجم خرداد) و در ادامه معرفی تیم‌ها به ایران رسید و با انتشار صحنه‌های جذابی از بازی تیم ایران در لیگ ملت‌ها از انتظار علاقمندان برای شروع مجدد این رقابت‌ها گفت.

رالی فوق العاده و طولانی ایران – لهستان در سال ۲۰۲۵ و رکورد شکنی سرعت اسپک کاپیتان مرتضی شریفی در دیدار ایران و فرانسه ۲۰۲۵ و صحنه‌های جذاب دیگر از جمله این ویدئوها بود.

والیبال ورد در متن کوتاهی در این خصوص نوشت:

ایران در لیگ ملت‌ها ۲۰۲۵ با ۶ پیروزی و ۶ شکست به کار خود پایان داد و پس از مرحله مقدماتی در رتبه هشتم قرار گرفت؛ تیمی که تا آستانه صعود به پلی‌آف هم پیش رفت.

در این فصل، بازوبند کاپیتانی همچنان بر بازوی مرتضی شریفی خواهد بود؛ بازیکنی که از مسابقات قهرمانی جهان سال گذشته این مسئولیت را بر عهده گرفت و حالا برای نخستین‌بار در لیگ ملت‌ها، ایران را به‌عنوان کاپیتان هدایت می‌کند.

بعد از آن‌همه نزدیک شدن در فصل گذشته، آیا ایران این بار می‌تواند یک گام جلوتر برود؟