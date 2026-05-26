۵ خرداد ۱۴۰۵، ۸:۴۸

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

آخرین وضعیت بازگشت سایپا به والیبال/ سازمان لیگ در انتظار تعیین تکلیف

سرنوشت بازگشت تیم والیبال سایپا به لیگ برتر همچنان نامشخص است. در حالی که مسئولان باشگاه از تسویه بدهی‌ها خبر می‌دهند، تصمیم نهایی به سازمان لیگ واگذار شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم والیبال سایپا فصل گذشته به دلیل بدهی‌های باقی‌مانده از سال ۱۴۰۳، از حضور در رقابت‌های لیگ برتر کنار گذاشته شد. این باشگاه که یکی از قدیمی‌ترین و باسابقه‌ترین تیم‌های والیبال ایران است، به‌دلیل بدهی‌های انباشته‌شده موفق به دریافت مجوز حضور در هفته‌های دوازدهم و سیزدهم لیگ نشد و در نهایت با دو باخت فنی از ادامه مسابقات کنار رفت.

سایپا در این چند سال اخیر شرایط بدی در لیگ برتر والیبال داشت؛ انصراف‌های پی در پی در میانه مسابقات و بدهی‌های انباشته شده باعث شد تا سال گذشته پرونده این تیم در لیگ برتر والیبال بسته شود و با وجود تلاش مسئولان این باشگاه، سایپا از لیگ کنار گذاشته شد.

در جلسه هئیت رئیسه سازمان لیگ والیبال در مورد حضور بازگشت سایپا به لیگ والیبال صحبت شد و با توجه به سابقه‌ای نه چندان قابل قبولی که در این چند سال در لیگ داشته است، هنوز در مورد بازگشت این تیم تصمیم نهایی گرفته نشده است. ضمن اینکه مسئولان سازمان لیگ بازگشت سایپا به لیگ برتر والیبال را منوط به چک تضمین ۵۰ میلیاردی و باقی مانده تمامی بدهی‌ها دانستند و باید دید در ادامه وضعیت این تیم ریشه‌دار و باسابقه در لیگ والیبال ایران به چه صورت خواهد شد.

رضا صفایی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره بازگشت سایپا به لیگ برتر والیبال گفت: سایپا سال گذشته به حق یا ناحق از لیگ والیبال کنار گذاشته شد اما در این مدت مدیرعامل باشگاه سایپا تلاش کرد تا بدهی‌های سه سال گذشته را پرداخت کند و اکنون سایپا هیچ بدهی از گذشته در بخش آقایان ندارد. در سال ۴۰۴ هم مقداری بدهی از بخش بانوان باقی مانده که مبلغ آن زیاد نیست.

وی گفت: در این مدت جلسات زیادی برگزار شد تا تیم سایپا در لیگ برتر والیبال بماند البته هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده است. در این مدت مسئولان باشگاه به شدت پیگیر بودند و امیدوارم این تیم ریشه‌دار به لیگ والیبال ایران برگردد. به هر حال والیبال را با تیم‌های سایپا و پیکان می‌شناسند و حیف است که چنین تیم ریشه‌داری از لیگ والیبال ایران کنار گذاشته شود به خصوص اینکه الان هم همه بدهی‌های گذشته پرداخت شده و مشکلی وجود ندارد.

