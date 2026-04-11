به گزارش خبرنگار مهر، وحید شالچی، معاون فرهنگی وزیر علوم، در آیین بزرگداشت شهدای دانشگاه در جنگ تحمیلی، با اشاره به نقش برجسته دانشگاه در فردای پس از جنگ، بر لزوم تقویت فناوری و تمرکز بر شاخههای دانشبنیان تأکید کرد.
وی حمله دشمن به زیرساختهای اقتصادی و دانشگاهی ایران را نشانه ترس از “ایران قوی” دانست و جنایات آمریکا علیه زیرساختهای حیاتی کشور را مصداق جنایت علیه بشریت خواند.
شالچی نقش دانشگاه در بازسازی فنی، اقتصادی، اجتماعی و روانی جامعه پس از جنگ را بسیار حیاتی
برشمرد و گفت: “وظیفه دانشگاه در بازسازی این زیرساختها و کمک به کاهش آسیبهای اجتماعی، تقویت همبستگی و حمایت از گروههای آسیبدیده، بر کسی پوشیده نیست.”
وی همچنین بر کارکرد انتقادی و سیاستی دانشگاه در بازاندیشی ملی، اصلاح سیاستها و ارائه راهبردهای ملی در زمینههای مختلف تأکید کرد و وظیفه دانشگاه در احیای متون کلاسیک، بازتفسیر اندیشههای ایرانی-اسلامی، مستندسازی تجربه جنگ و ارائه روایت ملی از دفاع مقدس را نیز برشمرد.
معاون وزیر علوم در پایان جمعبندی کرد که شرایط اجتماعی پس از جنگ پیچیدهتر خواهد بود و دانشگاه ایرانی افزون بر پیشرفت فناوری و بازسازی، رسالت گسترش همبستگی اجتماعی، افزایش سرمایه اجتماعی، تقویت هویت ملی و کاهش شکافهای اجتماعی را نیز بر دوش دارد.
