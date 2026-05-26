به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا رستگار، رئیس اتاق اصناف استان تهران درمورد شرایط کالاهای اساسی گفت: با رئیسجمهور و وزیر صمت چندین جلسه با محوریت معیشت مردم و کالاهای معیشتی، تنظیم و تأمین کالا و نظارت و بازرسی و کنترل قیمتها بوده است و رئیسجمهور به دنبال این است که از ظرفیت مردمی یعنی اقتصاد مردمپایه برای رفع بسیاری از مشکلاتی مانند گرانی و گرانفروشی و... استفاده کند. به همین دلیل، به دنبال طرحی است که تکلیف بازار روشن شود.
وی دربرنامه تلویزیونی ادامه داد: همکاران ما در اصناف سالهاست که تجربه کسب و کار دارند و همه دولتها را با رویکردهایی که در حوزه اقتصادی داشتهاند تجربه کردهایم و حقیقتاً شاید این اولین دولتی باشد که پای این کار آمده است و برای این موضوع اقدامات اینچنینی انجام میدهد و در طول ۴-۳ هفته گذشته و در جریان جلسههایی که با رئیسجمهور داشتهایم، به عنوان نماینده اقتصادی مردم مطالبههای اقتصادی آنها را پیگیری کردیم و این یک سرمایه اجتماعی و قدرت برای کشور است که شبکه گسترده و منسجم دارای قانون وجود دارد که اصناف هستند و صحبت ما در جلسهها این بوده است که از این شبکه مویرگی بالقوه باید در جای خود و با توجه به تخصصهای صنوف مختلف استفاده کرد. زیرا در جنگ ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی سوم کارآمدی، تابآوری و پایداری خود در خدمات را اثبات کرد.
رئیس اتاق اصناف تهران افزود: گرانی به دلیل سوءمدیریت است و گرانفروشی مقوله دیگر و تخلف است و با توجه به این که واقعیت کشور ما این است که هر ساله به دلیل تورم و بودجه، گرانی داریم، باید ابتدای زنجیره تا انتهای زنجیره یک ارتباط مستمر و معناداری را داشته باشند، امّا در حال حاضر، این ارتباط وجود ندارد؛ یعنی کالایی که در طول یک هفته گران میشود ممکن است قیمت آن کالا سه بار تغییر کند و همین موضوع، یک بلاتکلیفی را برای توزیعکننده به وجود میآورد و مردم از این ناراضی هستند؛ مثلاً لبنیات کالایی نیست که کسی بتواند احتکار کند. به همین دلیل، به نظر میرسد که اگر میان ابتدای زنجیره یعنی تولید و تأمین تا انتهای زنجیره که مصرف است ارتباط وجود داشته باشد و مدیریت واحد داشته باشند این موضوع میتواند به تثبیت بازار کمک کند.
رستگار در مورد افزایش قیمت گوشت، مرغ و ماهی گفت: برخی از مواد اولیهای که برای تأمین و واردات آنها بیتوجهی میشود باعث گرانی قیمت نهایی کالاها میشود. به همین دلیل، یک طرح جامعی را برای تنظیم و تأمین کالا و نظارت و بازرسی بازار آماده کردهایم و اتحادیهها پای کار هستند و این خبر را میدهم که بازار ما، تا پایان ماه از تعادل خوبی برخوردار میشود و اگر طرح ما اجرایی شود واسطههای اضافی حذف خواهند شد و بازار را تأمین میکنیم و بر آن نظارت خواهیم داشت.
نظر شما