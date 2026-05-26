۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۴۸

بازار تا پایان ماه متعادل می‌شود

رئیس اتاق اصناف تهران گفت: طرح جامعی را برای تنظیم و تأمین کالا و نظارت بازار آماده کرده‌ایم و اتحادیه‌ها پای کار هستند، به این ترتیب بازار ما، تا پایان ماه از تعادل خوبی برخوردار می‌شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا رستگار، رئیس اتاق اصناف استان تهران درمورد شرایط کالاهای اساسی گفت: با رئیس‌جمهور و وزیر صمت چندین جلسه با محوریت معیشت مردم و کالاهای معیشتی، تنظیم و تأمین کالا و نظارت و بازرسی و کنترل قیمت‌ها بوده است و رئیس‌جمهور به دنبال این است که از ظرفیت مردمی یعنی اقتصاد مردم‌پایه برای رفع بسیاری از مشکلاتی مانند گرانی و گران‌فروشی و... استفاده کند. به همین دلیل، به دنبال طرحی است که تکلیف بازار روشن شود.

وی دربرنامه تلویزیونی ادامه داد: همکاران ما در اصناف سال‌هاست که تجربه کسب و کار دارند و همه دولت‌ها را با رویکردهایی که در حوزه اقتصادی داشته‌اند تجربه کرده‌ایم و حقیقتاً شاید این اولین دولتی باشد که پای این کار آمده‌ است و برای این موضوع اقدامات این‌چنینی انجام می‌دهد و در طول ۴-۳ هفته گذشته و در جریان جلسه‌هایی که با رئیس‌جمهور داشته‌ایم، به عنوان نماینده اقتصادی مردم مطالبه‌های اقتصادی آن‌ها را پیگیری کردیم و این یک سرمایه اجتماعی و قدرت برای کشور است که شبکه گسترده و منسجم دارای قانون وجود دارد که اصناف هستند و صحبت ما در جلسه‌ها این بوده است که از این شبکه مویرگی بالقوه باید در جای خود و با توجه به تخصص‌های صنوف مختلف استفاده کرد. زیرا در جنگ ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی سوم کارآمدی، تاب‌آوری و پایداری خود در خدمات را اثبات کرد.

رئیس اتاق اصناف تهران افزود: گرانی به دلیل سوءمدیریت است و گران‌فروشی مقوله دیگر و تخلف است و با توجه به این که واقعیت کشور ما این است که هر ساله به دلیل تورم و بودجه، گرانی داریم، باید ابتدای زنجیره تا انتهای زنجیره یک ارتباط مستمر و معناداری را داشته باشند، امّا در حال حاضر، این ارتباط وجود ندارد؛ یعنی کالایی که در طول یک هفته گران می‌شود ممکن است قیمت آن کالا سه بار تغییر کند و همین موضوع، یک بلاتکلیفی را برای توزیع‌کننده به وجود می‌آورد و مردم از این ناراضی هستند؛ مثلاً لبنیات کالایی نیست که کسی بتواند احتکار کند. به همین دلیل، به نظر می‌رسد که اگر میان ابتدای زنجیره یعنی تولید و تأمین تا انتهای زنجیره که مصرف است ارتباط وجود داشته باشد و مدیریت واحد داشته باشند این موضوع می‌تواند به تثبیت بازار کمک کند.

رستگار در مورد افزایش قیمت گوشت، مرغ و ماهی گفت: برخی از مواد اولیه‌ای که برای تأمین و واردات آن‌ها بی‌توجهی می‌شود باعث گرانی قیمت نهایی کالاها می‌شود. به همین دلیل، یک طرح جامعی را برای تنظیم و تأمین کالا و نظارت و بازرسی بازار آماده کرده‌ایم و اتحادیه‌ها پای کار هستند و این خبر را می‌دهم که بازار ما، تا پایان ماه از تعادل خوبی برخوردار می‌شود و اگر طرح ما اجرایی شود واسطه‌های اضافی حذف خواهند شد و بازار را تأمین می‌کنیم و بر آن نظارت خواهیم داشت.

سمیه رسولی

