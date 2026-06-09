نظارت بر بازار ماه محرم و صفر آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اتاق اصناف ایران در اطلاعیهای بر نظارت بر بازار در ایام سوگواری ماه محرم و صفر از سوی اتاقهای اصناف سراسر کشور تأکید کرد.
اتاق اصناف ایران، در متن این اطلاعیه آورده است: در آستانه فرارسیدن ماه محرم و صفر و با توجه به تقارن این ایام با شرایط ویژه حاکم بر کشور و تداوم سایه تهدیدات خارجی و جنگ اقتصادی که مستلزم پایداری، وحدت رویه و مدیریت هوشمندانه منابع است، اهمیت حفظ آرامش بازار و صیانت از حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان بیش از هر زمان دیگری نمایان است.
لذا در راستای ضرورت تأمین پایدار اقلام اساسی و پرمصرف در این ایام، نظیر برنج، حبوبات، گوشت قرمز و مرغ، قند، شکر، چای، خرما، ظروف یکبار مصرف و ... مقتضی است ضمن اطلاعرسانی به شبکه صنفی تحت پوشش و با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی بازرسان اصناف، اتحادیههای صنفی در تعامل و همافزایی با سایر نهادهای نظارتی، نسبت به پایش مستمر و هدفمند حلقههای عمدهفروشی و خردهفروشی اقدام شود.
با مدیریت و کنترل مطلوب بازار، از هر گونه سوء استفاده احتمالی از شرایط فعلی، از جمله گرانفروشی، احتکار، امتناع از عرضه، عرضه خارج از شبکه و سایر تخلفات صنفی جلوگیری و در صورت مشاهده تخلف، برخورد قانونی لازم معمول و نتیجه علاوه بر ثبت در سامانه سیمبا جهت انعکاس به مراجع ذی صلاح به اتاق اصناف ایران ارسال شود.
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