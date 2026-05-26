تأکید بخشدار ویژه خارگ بر تقویت امنیت پایدار در جزیره

به گزارش خبرنگار مهر، نگهدار حسین پور صبح سه شنبه در آیین تکریم و معارفه فرمانده انتظامی بخش ویژه خارگ ضمن تقدیر از تلاش‌های مجاهدانه مجموعه انتظامی در حفظ نظم و امنیت در جزیره، اظهار کرد: خارگ به واسطه جایگاه راهبردی و استراتژیک خود در حوزه اقتصاد انرژی، نیازمند هوشیاری و اشراف کامل امنیتی است.

وی با اشاره به سوابق فرمانده جدید انتظامی بخش، افزود: سرگرد عنایت علیپور که پیشینه موفق ۶ ساله در فرماندهی یگان امداد شهرستان بوشهر را در کارنامه دارد، با رویکردی ایجابی و تعامل‌گرایانه، مأموریت خطیر برقراری نظم عمومی و ارتقای امنیت را در این جزیره مقاوم بر عهده می‌گیرد.

بخشدار ویژه خارگ تأکید کرد: مجموعه بخشداری آمادگی کامل دارد تا با هم‌افزایی حداکثری با مجموعه انتظامی، بسترهای لازم برای آسایش شهروندان و امنیت زیرساخت‌های حیاتی جزیره را بیش از پیش فراهم سازد.

وی با اشاره به بخشی از اقدامات انجام‌شده در طول جنگ ۴۰ روزه، از انسجام و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، خدماتی، دفاعی و پشتیبانی در استمرار مؤثر خدمت‌رسانی و مقابله با تهدیدات خبر داد.

سرگرد عنایت علیپور فرمانده انتظامی بخش ویژه خارگ نیز اظهار کرد: خدمت در لباس سبز، مسئولیتی بزرگ در مسیر صیانت از آسایش عمومی و فردی شهروندان است و این رسالت، با روحیه ایثار، تعهد و حضور مؤثر در صحنه معنا پیدا می‌کند.