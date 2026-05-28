تاتویی که سرطان پوست را زودهنگام شناسایی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، این روش مزیت شروع زودهنگام درمان برای یکی از مرگبارترین انواع سرطان پوست را فراهم می کند.

یک پلتفرم آزمایشی به نام SMEAT-ULM تغییرات اندک گرمای تولید شده در مراحل اولیه تومور را با استفاده از ترکیب ریزسوزن، ذرات نانو و عکسبرداری بسیار سریع شناسایی می کند.

محققان مدعی هستند این سیستم توانست ملانوم های بسیار ریز را فقط چهار روز پس از تشکیل در مدل های آزمایشگاهی ردیابی کند که بسیار سریع تر از سیستم های عکسبرداری حرارتی است.

در صورتیکه ملانوما به سرعت شناسایی شود، نرخ نجات بیمار به میزان قابل توجهی افزایش می یابد. مشکل آنجاست که حتی کوچک ترین تومورها ها نیز بیشتر اوقات طی بررسی های روتین در حالت نرمال پوست ترکیب می شوند.

تشخیص فعلی همچنان به شدت به بررسی های بصری پس از انجام بیوپسی متکی است. چنین روشی ممکن است تومورهای بدخیم را در مراحل اولیه شناسایی نکند یا سبب شود فرایندهای غیرملزوم برای لکه هایی که آسیبی ندارند، انجام شوند. در همین راستا محققان کانادایی روی گرما تمرکز کردند زیرا تومورها به طور طبیعی آن را تولید می کنند.

سلول های سرطانی بسیار سریع تر از بافت سالم انرژی می سوزانند. این فعالیت متابولیکی تمایز دمایی درسراسر سطح پوست ایجاد می کند. محققان از سال ها قبل درباره این تاثیر اطلاع داشته اند اما دوربین های حرارتی فعلی دقت مورد نیاز برای تبدیل این شاخص به یک ابزار تشخیصی معتبر را ندارند.

اکنون SMEAT-ULM معادلات را تغییر می دهد. «جین یانگ لیانگ» که در عکسبرداری بسیار سریع و بیوفتونیکس تخصص دارد، در این باره می گوید: هدف ما فراهم کردن یک ابزار کم تهاجمی برای شناسایی ملانوماهای بسیار ریز اما تهاجمی است.

به گفته وی بسیاری از ملانوماهای خطرناک به اندازه ای کوچک هستند که با بررسی بصری شناسایی نمی شوند و در نتیجه بیمار در معرض سرطان باقی می ماند. سیستم مذکور از طریق یک وصله ریز سوزن بدون درد که روی پوست قرار می گیرد، عمل می کند. این سوزن ها نانوزذرات عناصر خاک های کمیاب را زیر سطح پوست جای گذاری می کنند و چیزی را به وجود می آورند که به گفته محققان یک تاتو هوشمند موقت است.

ذرات مذکور مانند حسگرهای میکروسکوپی دما عمل می کنند. هنگامیکه محققان نور مادون سرخ را به پوست می تابانند، نانوذرات مذکور نور قابل مشاهده ای را ساطع می کنند. مدت زمانی تغییر درخشش نور به دمای منطقه ای پوست بستگی دارد. در مرحله بعد سیستم پاسخ را در یک عکس فوری فوق سریع ثبت و آن را به یک نقشه حرارتی دقیق تبدیل می‌کند.