احیای موفق قلبی دختر ۱۱ساله توسط اورژانس چگنی

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه جادهای «زمزم» در شهرستان چگنی که عازم مأموریت اعلامی از مرکز ستاد هدایت فوریتهای استان بوده بهصورت ناگهانی در مسیر مأموریت مربوطه با یک مأموریت دیگر که بیمار دخترخانم ۱۱ساله، سیانوز کامل و بدون نبض و تنفس بوده، برخورد کرد که بلافاصله عملیات CPR بدون فوت وقت آغاز شد.
به لطف الهی و با اجرای دقیق پروتکلهای احیا، علائم حیاتی بیمار بازگشته و احیای قلبی - ریوی با موفقیت کامل انجام شد.
در ادامه، بیمار با ریتم قلبی منظم و تنفس خودبهخودی برای ادامه درمان به مرکز درمانی بیمارستان امام خمینی (ره) کوهدشت تحویل داده شد.
تکنسینها این تیم، «عبدالرضا کرمی» و «آرش سوری» بودند.
