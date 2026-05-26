  1. استانها
  2. لرستان
۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۲۶

احیای موفق قلبی دختر ۱۱ساله توسط اورژانس چگنی

احیای موفق قلبی دختر ۱۱ساله توسط اورژانس چگنی

چگنی - عملیات احیای قلبی - ریوی دختر ۱۱ساله توسط تیم پایگاه اورژانس جاده‌ای «زمزم» در شهرستان چگنی با موفقیت انجام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه جاده‌ای «زمزم» در شهرستان چگنی که عازم مأموریت اعلامی از مرکز ستاد هدایت فوریت‌های استان بوده به‌صورت ناگهانی در مسیر مأموریت مربوطه با یک مأموریت دیگر که بیمار دخترخانم ۱۱ساله، سیانوز کامل و بدون نبض و تنفس بوده، برخورد کرد که بلافاصله عملیات CPR بدون فوت وقت آغاز شد.

به لطف الهی و با اجرای دقیق پروتکل‌های احیا، علائم حیاتی بیمار بازگشته و احیای قلبی - ریوی با موفقیت کامل انجام شد.

در ادامه، بیمار با ریتم قلبی منظم و تنفس خودبه‌خودی برای ادامه درمان به مرکز درمانی بیمارستان امام خمینی (ره) کوهدشت تحویل داده شد.

تکنسین‌ها این تیم، «عبدالرضا کرمی» و «آرش سوری» بودند.

کد مطلب 6841776

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها