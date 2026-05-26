پروازهای فرودگاه اصفهان پس از ۸۴ روز وقفه از سر گرفته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوذر ضیایی اظهار کرد: پروازهای فرودگاه بینالمللی شهید بهشتی اصفهان مجدداً از سر گرفته شده است. این فرودگاه به مدت ۸۴ روز به دلیل بسته بودن فضای کشور در پی آغاز جنگ رمضان، شاهد توقف فعالیتهای پروازی بود.
وی با اشاره به انجام اولین پرواز در مسیر اهواز - اصفهان - اهواز در روز سهشنبه، پنجم خرداد ماه، خاطرنشان کرد که فرودگاه اصفهان آمادگی کامل خود را برای خدمترسانی به مسافران اعلام کرده است.
ضیایی افزود که پیرو مجوزهای صادر شده از سوی سازمان هواپیمایی کشوری، در حال حاضر فعالیت فرودگاه شهید بهشتی از طلوع تا غروب آفتاب خواهد بود.
مدیرکل فرودگاههای استان در پایان بیان داشت که هماهنگیهای لازم با شرکتهای هواپیمایی برای برقراری مجدد پروازها صورت گرفته است.
وی ابراز امیدواری کرد که با برنامهریزیهای انجام شده و استقبال مسافران، شاهد افزایش روزانه پروازها در مسیرهای داخلی و خارجی این فرودگاه باشیم.
