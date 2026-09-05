کمبود پلیس بازی آنتورپ در لیگ بلژیک را بدون تماشاگر کرد!

به گزارش خبرنگار مهر، اتحادیه هواداران فوتبال بلژیک موسوم به «Belgian Supporters» که نهاد هماهنگکننده فدراسیونهای هواداری باشگاههای فوتبال حرفهای این کشور است، شامگاه جمعه خواستار لغو فوری ممنوعیت حضور هواداران آنتورپ در دیدار مقابل استاندارد لیژ شد.
باشگاه آنتورپ پیش از این اعلام کرده بود که ویلی دِمِیر شهردار لیژ، به دلیل در اختیار نداشتن نیروی پلیس کافی برای تضمین امنیت، تصمیم گرفته است از حضور هواداران آنتورپ در دیدار شنبه شب جلوگیری کند. این مسابقه از ساعت ۲۰:۴۵ برگزار میشود.
اتحادیه هواداران فوتبال بلژیک با ابراز «نارضایتی کامل» از این تصمیم، نسبت به افزایش استفاده مقامهای محلی از ممنوعیت سفر و حضور هواداران بهعنوان راهکاری آسان برای مقابله با چالشهای امنیتی انتقاد کرد.
این اتحادیه در بیانیه خود اعلام کرد: مجازات بیش از هزار هوادار که پیش از این بلیت و هزینه سفر خود را پرداخت کردهاند، نمونهای از مدیریت نادرست است و ضربه سنگینی به اعتماد میان هواداران و مقامهای مسئول وارد میکند.
اتحادیه هواداران فوتبال بلژیک همچنین از شهردار لیژ و مسئولان رسمی این شهر خواستند موضع خود را بازنگری کنند و پیش از آغاز مسابقه برای دستیابی به راهحل مناسب با هواداران وارد مذاکره شوند.
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