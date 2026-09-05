تجاوز رژیم صهیونیستی به قنیطره سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، تشدید اقدامات رژیم صهیونیستی در مناطق مختلف جنوب سوریه، بهویژه در مناطق نزدیک به خط حائل میان دو طرف، همچنان ادامه دارد.
منابع محلی در قنیطره اعلام کردند: نظامیان اسرائیلی صبح امروز، شنبه، به خانهای در روستای الأصبح در حومه جنوبی قنیطره یورش بردند. این اقدام همزمان با تیراندازی در هوا با هدف ایجاد رعب و وحشت در میان غیرنظامیان انجام شد.
تاکنون اطلاعاتی درباره بازداشت فردی در جریان این عملیات منتشر نشده است.
پیش از این، منابعی در درعا از پرواز جنگندههای اسرائیلی در آسمان استان درعا در شامگاه جمعه خبر داده بودند؛ این اقدام پس از آن صورت گرفت که ارتش رژیم صهیونیستی چندین بار به مناطق مختلف حومه این استان نفوذ زمینی کرده بود.
روسیاالیوم گزارش داد: ارتش اسرائیل همچنان به یورشهای خود در مناطق جنوب سوریه، با پشتیبانی جنگندهها و پهپادهای نظامی، ادامه میدهد. نظامیان اسرائیلی با ایجاد رعب و وحشت در میان غیرنظامیان و تیراندازیهای بیهدف، همچنین تقریبا بهصورت روزانه اقدام به بازداشت افراد میکنند، ایستهای بازرسی برپا کرده و مدارک هویتی رهگذران را بررسی میکنند، خاکریز ایجاد میکنند، اقدام به سمپاشی با مواد سمی میکنند و مانع دسترسی کشاورزان به زمینهایشان و دامداران به مراتع میشوند.
نظر شما