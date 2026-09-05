شناسایی ۱۹۷ انشعاب غیرمجاز برق در لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، شیرزاد جمشیدی در سخنانی، اظهار کرد: در راستای مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق و صیانت از حقوق مشترکان، اکیپ‌های عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان با برنامه‌ریزی و فعالیت جهادی، مجموعه‌ای از اقدامات فنی، کنترلی و اصلاحی را در این مانور به انجام رساندند.

وی افزود: در این مانور، ۴۳ اکیپ عملیاتی در بخش‌های جمع‌آوری برق غیرمجاز، تست و بازرسی، نصب و تعویض کنتور و سایر فعالیت‌های مرتبط با طرح مهتاب مشارکت داشتند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان با بیان اینکه یکی از محورهای اصلی این مانور، شناسایی و برخورد با مصارف غیرمجاز است، تصریح کرد: در جریان اجرای این عملیات، ۱۹۷ مورد برق غیرمجاز مشهود و نامشهود شناسایی، اصلاح و جمع‌آوری شد و همچنین ۲۲۲ متر کابل مربوط به مکان‌های دارای برق غیرمجاز جمع‌آوری شد.

جمشیدی، ادامه داد: در بخش کنترل و پایش شبکه نیز تست و بازرسی اماکن تجاری، چاه‌های کشاورزی، مساجد و اماکن مذهبی و همچنین پاک‌سازی ورودی شهرها و محورهای روستایی از انشعابات و تجهیزات غیرمجاز انجام گرفت.

وی از شناسایی دو مورد برق غیرمجاز دیماندی خبر داد و گفت: در بخش کشاورزی نیز ۹۰ انشعاب مورد تست و بازرسی قرار گرفت و ۶۱ انشعاب مساجد و اماکن مذهبی نیز بررسی شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه توسعه و اصلاح شبکه، اظهار کرد: در این مانور ۸۷ مورد انشعاب جدید و ۸۱ مورد انشعاب غیردائم نصب شد و همچنین ۱۱ دستگاه شمارشگر و ۹۰ مورد فیوز محدودکننده نصب شد.

جمشیدی همچنین از تعویض ۱۴۵ دستگاه کنتور معیوب خبر داد و گفت: اجرای این اقدامات در کنار شناسایی و جمع‌آوری مصارف غیرمجاز، نقش مهمی در کاهش تلفات، افزایش دقت اندازه‌گیری مصرف و ارتقای پایداری شبکه برق خواهد داشت.

وی با تأکید بر تداوم اجرای طرح مهتاب در استان لرستان تصریح کرد: مقابله با برق‌های غیرمجاز، اصلاح شبکه، کنترل مصارف و مدیریت هوشمند تلفات، از برنامه‌های مستمر شرکت توزیع نیروی برق لرستان است و این اقدامات با جدیت و استفاده از ظرفیت اکیپ‌های عملیاتی در نقاط مختلف استان دنبال خواهد شد.