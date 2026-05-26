عرفه؛ نمایش شکوه و همبستگی مسلمانان

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- فاطمه گلوی: در روز نهم ذی‌الحجه، جهان اسلام یکپارچه غرق در عبادت و نیایش می‌شود؛ روزی که هم «عرفه» نام گرفته و هم قلب تپنده مناسک حج است.

در حالی که حاجیان در صحرای عرفات وقوف کرده و از خداوند طلب آمرزش می‌کنند میلیون‌ها مسلمان دیگر در سراسر جهان، این روز را فرصتی استثنایی برای خلوت با معبود می‌دانند.

اهمیت این روز نه تنها به دلیل نقش محوری آن در مناسک حج است که پیامبر اکرم (ص) در توصیف آن فرمودند «حج، عرفه است»، بلکه به عنوان نقطه عطفی در تکامل شریعت نیز شناخته می‌شود.

بر اساس روایات معتبر، در چنین روزی بود که آیه «الیوم اکملت لکم دینکم...» نازل شد و دین اسلام با اعلام ولایت به کمال خود رسید؛ به همین دلیل، عرفه تنها یک روز برای استغفار نیست، بلکه جشن بزرگ اکمال دین و اتمام نعمت الهی است.

از منظر فضیلت معنوی، عرفه را میتوان همتای شب قدر دانست، در هیچ روزی به اندازه این روز، بندگان از آتش جهنم رها نمی‌شوند و این وعده تنها مختص حجاج نیست، بلکه شامل حال همگان است.

روز عرفه، روز اتمام نعمت برای مسلمانان است

عبدالستار حسین زهی، امام جمعه اهل سنت خاش در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: پیامبر گرامی اسلام(ص) فرمودند حج، عرفه است، و این نشان دهنده جایگاه و اهمیت این روز بزرگ است.

وی ادامه داد: ما در بهترین ایام سال به سر می‌بریم؛ ایامی که خداوند به آن‌ها در قرآن کریم قسم یاد کرده است؛ روز عرفه، روز اکمال دین و اتمام نعمت است، روزی که دشمنان اسلام از بازگشت مسلمانان به شرک و کفر ناامید شدند؛ این روز، فرصتی بی‌نظیر برای استجابت دعا و بخشایش گناهان است؛ از این رو، شایسته است مسلمانان در هر کجای جهان، حرمت این روز را پاس دارند و با تضرع به درگاه الهی، خود را در معرض نسیم رحمت او قرار دهند .

حسین زهی تصریح کرد: روز عرفه تنها یک فریضه عبادی نیست، بلکه تجلی‌گاه وحدت امت اسلامی و نمایشگاه شکوه و همبستگی مسلمانان است؛ هنگامی که میلیون‌ها زائر از هر رنگ، نژاد و زبان، لباس یکنواخت احرام را بر تن می‌کنند و در این صحرای پهناور گرد هم می‌آیند، عالی‌ترین نماد از برابری اسلامی و ندای توحید را به نمایش می‌گذارند؛ این اجتماع عظیم مسلمانان جهان، پیامی آشکار به جهانیان دارد که امت محمد (ص) علی‌رغم همه توطئه‌ها، امتی واحد و به هم پیوسته است.

وی اظهار داشت: این روز، روز دعا و نیایش است و پیامبر اکرم (ص) فرمودند: بهترین دعاها، دعای روز عرفه است؛ اما این دعا نباید محدود به نیازهای شخصی باشد؛ یک مسلمان واقعی در این روز، غم خوار تمام امت اسلامی است.

امام جمعه اهل سنت خاش بیان کرد: روزه گرفتن این روز به اندازه یک سال روزه مقبول حساب می‌شود؛ همچنین از روز عرفه ذکر تکبیر حجاج آغاز می‌شود که بهترین ذکرها هست، در این ایام بهتر است کسانی که به حج هم مشرف نشده‌اند نیز به اذکار و ادعیه سفارش شده بپردازند؛ این روز فرصتی استثنایی برای پاکی روح و بازگشت به فطرت پاک الهی است .

عرفه؛ فرصتی برای تجدید پیمان با فطرت الهی

مولوی عارف هوتی، امام جمعه اهل سنت زرآباد در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: روز عرفه در میان ایام سال، جایگاهی ویژه دارد؛ این روز، فرصتی بی‌نظیر برای بازگشت به فطرت حقیقی و تجدید پیمان با فطرت الهی است.

وی ادامه داد: عرفه تنها یک روز برای حاجیان نیست، بلکه همه مسلمانان در سراسر جهان می‌توانند از برکات بی‌شمار آن استفاده کنند؛ خداوند متعال در دهه نخست ذی‌الحجه، رحمت خود را بیش از هر زمان دیگری بر بندگانش نازل می‌کند و عرفه، اوج این رحمت گسترده الهی است .

امام جمعه اهل سنت زرآباد بیان کرد: در حدیث شریف از رسول خدا (ص) روایت شده است که هیچ روزی خداوند بندگان خود را بیش از روز عرفه از آتش دوزخ رهایی نمی‌بخشد؛ این وعده بزرگ، تنها شامل حجاج در صحرای عرفات نیست، بلکه هر مسلمانی که در این روز با اخلاص به درگاه الهی روی آورد، شامل این رحمت خواهد شد.

بندگان خاص خداوند فرصت عرفه را غنیمت می شمارند

وی ادامه داد: این ایام به ما می‌آموزد که فرصت‌های معنوی را نباید از دست داد؛ چه بسا انسان در روزگار غفلت، لحظه‌های نابی را از کف می‌دهد که دیگر بازنمی‌گردند؛ بندگان خاص خداوند، این ایام را غنیمت می‌شمارند و با دعا، تضرع و ذکر الهی، توشه‌ای برای آخرت خویش جمع می‌کنند.

مولوی هوتی گفت: خداوند در همه جا حاضر است و عبادت و بندگی، محدود به حرمین شریفین نیست؛ شایسته است در این روز، دل‌ها را متوجه خداوند کنیم و از گناهان خویش طلب بخشش نماییم.

وی در پایان تصریح کرد: همچنین از آداب مهم این روز، گفتن تکبیرات است که از صبح عرفه آغاز می‌شود و تا روز سیزدهم ذی‌الحجه ادامه دارد؛ نمادی از بزرگداشت شعائر الهی و اعلام بندگی در برابر پروردگار جهانیان است؛ عرفه روزی است که انسان می‌تواند رشته‌های تعلق به دنیا را باز کند و دل را به نور توحید روشن سازد.

عرفه؛ الگویی برای جامعه انسانی

مولوی فضل الله رئیسی امام جمعه اهل سنت سابوک در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه ویژه روز عرفه در ماه ذی‌الحجه گفت: روز عرفه را باید دانشگاهی بزرگ برای آموختن اخلاق و برابری انسان‌ها دانست؛ در این روز، میلیون‌ها مسلمان از هر گوشه جهان، با چشم‌پوشی از تمایزات نژادی، زبانی و طبقاتی، در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند و این حقیقت قرآنی را فریاد می‌زنند که گرامی‌ترین شما نزد خداوند، باتقواترین شماست.

وی ادامه داد: این همایش عظیم، نه‌تنها نمایش وحدت امت اسلام، بلکه الگویی برای جامعه انسانی است که چگونه می‌توان بدون تعصب و تبعیض، در مسیر بندگی خدا گام برداشت.

ضرورت دعا برای مسلمانان مظلوم عالم در روز عرفه

مولوی رئیسی بیان کرد: عرفه به ما می‌آموزد که دایره همدلی خویش را گسترش دهیم و دیگران را نیز در دعای خود شریک کنیم؛ امروز جهان اسلام در گوشه‌وکنار جهان با چالش‌ها و دشواری‌هایی روبه‌رو است؛ از این رو، شایسته است مؤمنان در این روز بزرگ، برای رفع گرفتاری از همه مسلمانان، شفای بیماران و... در سراسر زمین دعا کنند.

وی ادامه داد: این روز فرصتی برای بازخوانی پیام‌های خطبه تاریخی پیامبر اکرم (ص) در حجةالوداع است؛ در آن خطبه، پیامبر رحمت (ص) حرمت جان، مال و ناموس انسان‌ها را اعلام کردند، ربا و خون‌های ریخته‌شده جاهلیت را ممنوع کردند و بر رعایت حقوق متقابل تأکید فرمودند.

امام جمعه اهل سنت سابوک افزود: این آموزه‌ها امروز برای ما بیش از هر زمان دیگری حیاتی است؛ عرفه به ما می‌گوید که دینداری تنها به مناسک ظاهری نیست، بلکه در رعایت انصاف، ادای امانت و مهربانی با بندگان خداست؛ در این ایام و و با توجه به شرایط کشور ایستادگی پای کار وطن نیز یکی از مصادیق دینداری است.

وی در پایان تصریح کرد: عرفه، روزی برای تمرین بندگی واقعی است؛ بندگی‌ای که در آن، انسان نه‌تنها زبان به ذکر خدا می‌گشاید، بلکه دست و دل خود را نیز از آزار دیگران بازمی‌دارد؛ این روز، نقطه آغازی برای تطهیر روح و پیرایش اخلاق فردی و اجتماعی است تا انسان بتواند در ادامه زندگی، مسیر سعادت و رستگاری را با گام‌های استوار طی کند.