غضنفرآبادی: اعتبارات عمرانی کرمان در بودجه ۱۴۰۵ رشد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام موسی غضنفرآبادی، درباره نشست مشترک مجمع نمایندگان استان کرمان با استاندار، اظهار کرد: در این جلسه مسائل، مشکلات و راهکارهای حل آنها مورد بررسی قرار گرفت.
وی با اشاره به مباحث بودجهای و اقتصادی استان کرمان افزود: در بودجه سال ۱۴۰۵ اعتبارات عمرانی مناسبی برای استان کرمان پیشبینی شده و این بخش رشد خوبی داشته است.
غضنفرآبادی، ادامه داد: با توجه به آسیبهایی که در برخی نقاط کشور به دنبال جنگ تحمیلی دشمن ایجاد شده، استفاده از ظرفیتهای داخلی استان کرمان، شرکتهای فعال و معادن میتواند در رفع مشکلات مؤثر باشد.
رئیس مجمع نمایندگان استان کرمان یکی از موضوعات مهم مطرحشده در این نشست را وضعیت اشتغال در واحدهای اقتصادی و صنعتی این استان عنوان کرد و گفت: موضوع تعدیل نیرو در شرکتها و فراهمسازی زمینه توسعه فعالیت آنها برای رفع مشکلات موجود پیگیری می شود.
وی همچنین به موضوع تأمین بنزین در استان کرمان اشاره کرد و افزود: مسئله بنزین، بهویژه در مناطق شرق و جنوب استان کرمان، به چالشی جدی تبدیل شده و در این نشست مورد بررسی قرار گرفت.
غضنفرآبادی تصریح کرد: برای کاهش این تنش و رفع مشکلات موجود، پیشنهادهایی مطرح شد و اگرچه بخشی از مشکلات کاهش یافته است، اما این موضوع باید بهصورت اساسی حل شود.
وی خاطرنشان کرد: در نشستهای آتی مجمع نمایندگان استان و استاندار کرمان با وزرا، بهویژه وزیر نفت، این موضوع پیگیری خواهد شد تا راهکار مناسبی برای آن ارائه شود.
رئیس مجمع نمایندگان استان کرمان از توافق برای برگزاری نشستهای مشترک با مسئولان اجرایی خبر داد و گفت: مقرر شد جلسات مشترکی با معاونان وزرا، فرمانداران، معاونان استاندار و سایر مسئولان مرتبط برگزار شود تا مسائل و مشکلات مطرح و راهحلهای لازم بررسی شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت تأمین کالاهای اساسی در استان اظهار کرد: در زمینه کالاهای اساسی، انبارهای مناسبی وجود دارد و از این نظر نگرانی خاصی وجود ندارد.
غضنفرآبادی، افزود: هرچند افزایش قیمتها در برخی حوزهها مشاهده میشود، اما دولت در حال مدیریت این موضوع است و تأکید ما نیز بر افزایش نظارتهاست تا مردم در شرایط اقتصادی موجود با فشار بیشتری مواجه نشوند.
وی در پایان تأکید کرد: افزایش نظارت بر بازار و پیگیری مسائل معیشتی مردم از جمله موضوعاتی است که مورد تأکید مجمع نمایندگان استان کرمان قرار دارد.
